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MLB》不是道奇洋基！老虎成本季首支40勝隊伍 27歲強打三響寫紀錄

2025/06/03 11:28

卡本特（右）。（法新社）卡本特（右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天以13：1打爆白襪，趕在去年打進世界大賽的道奇與洋基支前，成為大聯盟本季首支奪下40勝的球隊，27歲強打卡本特（Kerry Carpenter）上演瘋狂單場三響砲，寫下歷史罕見紀錄。

卡本特1局上就率先開砲，幫助老虎2：0先馳得點，4局上與6局上又開轟，達成單場三響砲，5打數3安都是全壘打，一人灌進5分打點。本季卡本特出賽56場已敲13轟，有望超越自己在2023年20轟的單季最多轟紀錄。

此外，卡本特近5場對白襪的比賽敲7安都是全壘打，根據《OptaSTATS》，他成為自1901年以來第2位對上同一支球隊，在5場比賽中敲出7轟且沒其他類型安打的打者，第1位是1971年的史塔傑爾（Willie Stargell），當時他對勇士完成此壯舉。

老虎打線今天狂敲16安，除了卡本特三響砲之外，包含丁格勒（Dillon Dingler）與培瑞茲（Wenceel Pérez）也都有全壘打演出，團隊單場5轟打爆白襪，奪下本季第40勝（21敗），也成為大聯盟本季第1支拿下40勝的球隊。

老虎先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）主投6局被敲4支安打，送出4次三振，投出1次保送，僅失掉1分責失，收下本季第4勝，賽後防禦率3.72。

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