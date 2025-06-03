MLB》太空人球星失7分後收死亡威脅 竟是海外賭迷輸錢喝醉惹事

太空人31歲明星投手麥卡勒。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人31歲明星投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）在美國時間5月10日登面對紅人，他僅投0.1局狂掉7分，太空人該場比賽最後以9比13輸球，麥卡勒賽後還收到球迷的「死亡威脅」。美國休士頓當地警方今天表示，這名威脅麥卡勒的人士，是一位來自海外的酒醉賭迷。

麥卡勒曾動手臂手術，因此缺陣近兩年半的時間，今年5月10日的先發出賽是他復出後的第2場比賽，當天僅投0.1局狂失7分後，他表示有人發送「要找到我的孩子並殺了他們」的威脅訊息，太空人隊也把這起事件通知休士頓當地警察局、以及大聯盟官方保全。

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根據《美聯社》報導，麥卡勒收到死亡威脅後，太空人隊立即雇用24小時保全來保護麥卡勒和他的家人們。

休士頓當地警方發言人在美國時間週一表示，這名威脅麥卡勒的人士是一名位在海外的賭迷，警方沒有透露這名人士的身分和所在地，該名男子坦承在太空人的比賽中下注並輸球，因此感到沮喪、並喝醉酒發送威脅訊息。

休士頓當地警方說，這名男子已經致歉，並請求把他的道歉轉達給麥卡勒以及他的家人，目前這起案件尚未結案，是否提出指控仍在考慮中。

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太空人31歲明星投手麥卡勒。（資料照，路透）

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