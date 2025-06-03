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MLB》道奇系列賽得分26比7輾壓洋基！前總管點出美、國聯殘酷現況

2025/06/03 10:48

道奇。（資料照）道奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基昨天以7：3擊敗道奇，避免系列賽遭到橫掃。但綜觀整個系列賽，兩隊比分相當懸殊，也讓前大聯盟總管、現任《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）直呼國家聯盟與美國聯盟的差距。

這3場去年世界大賽對手的對決，前兩戰道奇都獲勝，第2戰更是以18：2的大比分打爆洋基。不過昨天條紋軍打線突破道奇日本王牌山本由伸封鎖，加上「軟左投」亞柏格（Ryan Yarbrough）6局失1分好投，總算扳回一城，然而3戰總得分，道奇仍以26：7輾壓洋基。

前大聯盟總管鮑登在節目上談到這個系列賽的走向，給出自己的看法，「我觀察到幾件事，第一，道奇是更強的球隊；第二，國聯的頂尖球隊比美聯頂尖球隊強太多了。你看看國聯現在最強那幾隊，道奇、小熊、大都會、費城人、教士，我認為這5隊都比美聯最強的洋基和老虎都還要好。」

鮑登也認為這個系列賽預告了今年季後賽的走勢，「道奇打爆洋基王牌佛里德（Max Fried），洋基也打爆山本由伸。這讓我相信等到季後賽，打擊火力會是主導比賽的關鍵，我們不會再看到什麼1比0、2比1的投手戰。」

即便洋基目前36勝22敗位居大聯盟第4，且近期還贏過教士與大都會的系列戰，但鮑登仍不買單，「今年應該又會是國聯球隊拿冠軍，如果我是在拉斯維加斯的賭徒，我寧願先押國聯5隊，遠勝過美聯任何球隊。」

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