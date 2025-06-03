MLB》剛獲單週最佳球員的耶利奇敲超前轟 釀酒人退紅人豪取8連勝

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕同屬國聯中區的釀酒人與紅人，今日進行3連戰的首場比賽，釀酒人靠著強打耶利奇（Christian Yelich）超前比數的全壘打，以及希瓦利（Aaron Civale）5.1局的好投之下，以3：2擊敗紅人，豪奪近期的8連勝。

希瓦利在首局就遭遇危機，被佛里朵（TJ Friedl）與克魯茲（Elly De La Cruz）擊出安打先馳得點，接著史岱芬森（Tyler Stephenson）與史提爾（Spencer Steer）再補一刀拿下第2分。

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2局上半釀酒人把握紅人先發辛格（Brady Singer）不穩吹起反攻號角，先是從他手中敲出兩支安打，並靠著對方控球不穩選到兩次保送擠回1分，接著打擊的圖蘭（Brice Turang）擊出左半邊的高飛犧牲打追平比數，不過二壘跑者鮑爾斯（Jake Bauers）在壘間遭到夾殺出局，結束釀酒人這個半局的反攻。

3局上，在上週出賽5場以5成打擊率、整體攻擊指數（OPS）1.545並外帶3轟，成為國聯單周最佳球員的耶利奇跳了出來，在滿球數時咬中好球帶低位置滑球，一棒扛出中外野大牆外，形成超前比數的全壘打。

拿下領先優勢後，希瓦利的投球表現漸趨穩定，3到6局僅被擊出2支安打，留下5.1局失2分、5次三振與1次保送的成績，之後的局數交給4名牛棚聯手封鎖力保不失，最終拿下勝利。

釀酒人取勝後，目前以33勝28敗排名國中第3，距離龍頭小熊與老二紅雀分別有5場與1場勝差，而紅人則是以29勝32敗排行第4，與釀酒人還有4場勝差。

耶利奇。（美聯社）

希瓦利。（法新社）

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