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MLB》洋基頭痛！守護神威佛熱身不慎受傷 估計將缺陣4至6週

2025/06/03 11:17

洋基守護神威佛受傷。（資料照，美聯社）洋基守護神威佛受傷。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基守護神威佛（Luke Weaver）昨天在熱身時出現身體不適，因此沒有出賽。根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，威佛因大腿後肌受傷，將缺陣4至6週的時間。

洋基前天以2比18慘敗道奇的比賽，當時威佛後援1局用14求，挨一發陽春砲失掉1分。洋基昨天以7比3擊敗道奇，威佛當時有在牛棚熱身，但出現大腿不適的狀況，因此沒有登板。

威佛在4月底接替開季表現欠佳的明星後援投手威廉斯（Devin Williams），擔任守護神位置，9次救援成功機會守住8次。威佛今年出賽24場，拿到1勝1敗、防禦率1.05，共投25.局賞24次三振，每局被上壘率（WHIP）僅0.70。

威佛受傷後，威廉斯預計將重返守護神位置。威廉斯在美國時間4月25日失掉3分後，讓他的防禦率一度暴漲至11.25。不過，威廉斯過去13場出賽有11場沒有掉分，本季出賽25場拿到2勝2敗、防禦率6.23，有5次救援成功、7次中繼成功。

洋基隊目前仍以36勝22敗暫居美聯東區第一，明天起將在主場與守護者隊展開3連戰。

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