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桌球》再度喊話要桌協道歉 鄭世忠：道歉不會要他的命

2025/06/03 11:06

體育署長鄭世忠。（資料照，記者陳逸寬攝）體育署長鄭世忠。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桌球協會日前逕自婉拒桌球新星葉伊恬參與WTT美國大滿貫賽參賽機會，引發軒然大波，但至今桌協仍未對此道歉。今天體育署長鄭世忠再度受訪，他解釋，暫停補助款不會影響選手培訓，也再次呼籲協會應向莊智淵和葉伊恬道歉。

針對葉伊恬事件，體育署態度強硬，將暫停協會補助款，鄭世忠說：「基本上過去給協會補助，絕大部分都在選手培訓參賽，特別是黃金計畫。昨天莊智淵也發聲，體育署雖然要暫停補助款，但希望我們能夠斟酌，不要影響選手培訓參賽，這部份我們也有調整，原則上只有針對協會活動作經費暫停，選手權益當然會維護。」

不過，桌協至今仍未針對此事件做出正式回應以及道歉，鄭世忠表示，葉伊恬和莊智淵不諒解的不是亞青的事情，而是後續被取消大滿貫賽的邀請，「你沒有做好討論溝通就取消，這才是選手教練不能諒解的地方，傷害造成了，一個基本道歉是應該的。」

鄭世忠提到，協會本身是個公共事務，要受公眾檢視，國民給予的社會壓力和輿論非常重要，「希望在這樣的輿論下，落實以選手為核心，其他協會也有發生過類似的事情，但都會改正道歉，也會盡快改正作為。」至於針對秘書長撤免一事，鄭世忠說：「接下來是要看桌協的態度、作為，我覺得道歉不是一件會要他命的事，協會管理階層要勇於面對。」

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