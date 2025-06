MiLB》還在虐！道奇台灣新星柯敬賢本季第2轟 穩坐新人聯盟「6冠王」

柯敬賢。(資料照,記者塗建榮攝)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力道奇新人聯盟的台灣新星柯敬賢,今天面對皇家敲出本季第2轟,連續5場比賽有安打演出,持續高居新人聯盟「6冠王」。

柯敬賢今同樣擔任先發第1棒中外野手,首打席挨觸身球上一壘,隨後也靠高飛犧牲打回本壘得分。3局下敲出滾地球出局,5局下第3打席,該局首棒的柯敬賢將小白球送出左外野大牆,本季第2轟出爐,幫助球隊追成4:7。

值得一提的是,這是柯敬賢職棒生涯第2轟,他的首轟是發場內全壘打,所以這也是他首度敲出「過牆」的全壘打。柯敬賢7局下敲出滾地球出局,終場球隊4:10輸球,柯敬賢3打數1安打就是全壘打,賽後打擊率稍微下滑至0.449,攻擊指數上升至1.241。

本季柯敬賢在新人聯盟出賽21場,打擊三圍.449/.545/.696,敲出31支安打,包含9支二壘安打、1支三壘安打與2轟,累積17分打點,目前在安打數、二壘安打、打擊三圍與攻擊指數等6項數據,都高居或並列新人聯盟之冠。

Ching-Hsien Ko smacks an opposite field home run in today's ACL game and this his current 2025 stat line pic.twitter.com/3ZL9Slhtx1