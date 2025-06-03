MiLB》還在虐！道奇台灣新星柯敬賢本季第2轟 穩坐新人聯盟「6冠王」

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇新人聯盟的台灣新星柯敬賢，今天面對皇家敲出本季第2轟，連續5場比賽有安打演出，持續高居新人聯盟「6冠王」。

柯敬賢今同樣擔任先發第1棒中外野手，首打席挨觸身球上一壘，隨後也靠高飛犧牲打回本壘得分。3局下敲出滾地球出局，5局下第3打席，該局首棒的柯敬賢將小白球送出左外野大牆，本季第2轟出爐，幫助球隊追成4：7。

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值得一提的是，這是柯敬賢職棒生涯第2轟，他的首轟是發場內全壘打，所以這也是他首度敲出「過牆」的全壘打。柯敬賢7局下敲出滾地球出局，終場球隊4：10輸球，柯敬賢3打數1安打就是全壘打，賽後打擊率稍微下滑至0.449，攻擊指數上升至1.241。

本季柯敬賢在新人聯盟出賽21場，打擊三圍.449/.545/.696，敲出31支安打，包含9支二壘安打、1支三壘安打與2轟，累積17分打點，目前在安打數、二壘安打、打擊三圍與攻擊指數等6項數據，都高居或並列新人聯盟之冠。

Ching-Hsien Ko smacks an opposite field home run in today's ACL game and this his current 2025 stat line pic.twitter.com/3ZL9Slhtx1 — ∞ The Infinite Dodger ∞ （@InfiniteDodger） June 3, 2025

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