MLB》大谷翔平第23轟刷新隊史最狂紀錄！道奇明星後援放火吞2連敗

〔體育中心/綜合報導〕道奇今展開與去年國聯冠軍戰對手大都會的系列賽,日本巨星大谷翔平敲出本季第23轟,9局下還敲出追平高飛犧牲打,但道奇最終仍在延長賽10局以3:4輸球,吞下2連敗。

道奇先發投手是前少主梅伊(Dustin May),他主投6局用88球有58顆好球,被敲出6支安打,包含林多(Francisco Lindor)1局上的陽春砲,送出2次保送與5次三振,失掉2分都是責失分,賽後防禦率4.09。

大都會先發布萊克本(Paul Blackburn)投5局只被道奇敲3安無失分,道奇打完6局都無法得分,陷入0:2落後。直到7局下,前3打數沒敲安的大谷翔平,逮中大都會第2任後援柯拉尼克(Max Kranick)的80.6英哩曲球,敲出右外野陽春砲,本季第23轟再度並列大聯盟全壘打王,也幫道奇追回1分。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷翔平在球隊本季第60場比賽敲出23轟,超越名人堂球星施耐德(Duke Snider)於1955年的22轟,改寫隊史開季前60場最多轟紀錄。

Most home runs in team’s first 60 games, Dodgers history:



2025 Shohei Ohtani: 23

1955 Duke Snider: 22

1951 Gil Hodges: 21 https://t.co/TfpJjyX01l