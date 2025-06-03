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MLB》大谷翔平第23轟刷新隊史最狂紀錄！道奇明星後援放火吞2連敗

2025/06/03 13:16

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今展開與去年國聯冠軍戰對手大都會的系列賽，日本巨星大谷翔平敲出本季第23轟，9局下還敲出追平高飛犧牲打，但道奇最終仍在延長賽10局以3：4輸球，吞下2連敗。

道奇先發投手是前少主梅伊（Dustin May），他主投6局用88球有58顆好球，被敲出6支安打，包含林多（Francisco Lindor）1局上的陽春砲，送出2次保送與5次三振，失掉2分都是責失分，賽後防禦率4.09。

大都會先發布萊克本（Paul Blackburn）投5局只被道奇敲3安無失分，道奇打完6局都無法得分，陷入0：2落後。直到7局下，前3打數沒敲安的大谷翔平，逮中大都會第2任後援柯拉尼克（Max Kranick）的80.6英哩曲球，敲出右外野陽春砲，本季第23轟再度並列大聯盟全壘打王，也幫道奇追回1分。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平在球隊本季第60場比賽敲出23轟，超越名人堂球星施耐德（Duke Snider）於1955年的22轟，改寫隊史開季前60場最多轟紀錄。

9局下道奇最後反攻，大都會派出當家明星守護神狄亞茲（Edwin Diaz）關門，但被艾德曼（Tommy Edman）與金慧成敲安攻佔1出局一、三壘，接著大谷翔平敲出左外野飛球形成高飛犧牲打追平，送給狄亞茲本季首次救援失敗，也讓雙方進入延長賽。

然而10局上道奇押出明星後援左投史考特（Tanner Scott），結果他再度放火，投1局被敲2安，失2分有1分責失，投出1次三振與1次保送。10局下道奇只追回1分，無緣再次扳平戰局，史考特也吞下本季第2敗，賽後防禦率漲至4.73。

大谷翔平此役4打數1安打就是全壘打，貢獻2分打點，賽後打擊三圍.292/.386/.661，攻擊指數1.047。

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