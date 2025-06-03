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日職》巨人名將長嶋茂雄逝世 王貞治悼念：很感激能一起打棒球

2025/06/03 13:16

長嶋茂雄（右）、王貞治（左）。（資料照，法新社）長嶋茂雄（右）、王貞治（左）。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人傳奇巨星、擁有「棒球先生」美名的名將長嶋茂雄，今天上午因肺炎病逝，享壽89歲，震撼日本體壇。名將王貞治曾與長嶋茂雄建立起「ON」連線的巨人軍黃金年代，對於昔日戰友逝世，王貞治今透過聲明表示，很感激能與長嶋茂雄一起打棒球。

長嶋茂雄在球員生涯與王貞治組成「ON」連線，位巨人軍貢獻9連霸的輝煌時期。長嶋茂雄作為巨人軍監督時，曾在2000年日本大賽，與當時率領大榮鷹（軟銀鷹前身）的監督王貞治上演「ON對決。」

王貞治今透過聲明表示，「聽到這突如其來的訃報，感到非常震驚。長嶋桑在日本棒球史上熠熠生輝，如今與病魔對抗後離世，感到非常遺憾。我從長嶋桑那裡學到很多東西，非常感激能與他一起打棒球。現在我只衷心祈求他安息。」

曾經與長嶋茂雄當過隊友的名將張本勳，這位目前擔任日媒《Sponichi Annex》球評對於長嶋茂雄逝世感到非常難過，「就像失去自己身體的一部分，真的非常遺憾。」張本勳說，「他是一名純粹的棒球人。」

曾經與長嶋茂雄當過隊友的名將張本勳，這位目前擔任日媒《Sponichi Annex》球評對於長嶋茂雄逝世感到非常難過，「就像失去自己身體的一部分，真的非常遺憾。」張本勳說，長嶋茂雄是一名純粹的棒球人，「他意志堅定，卻溫柔體貼，而且他從不說別人的壞話，我從沒聽他說過，和他在一起總是很快樂。」

長嶋茂雄。（資料照，歐新社）長嶋茂雄。（資料照，歐新社）

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