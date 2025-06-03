桌球》取消葉伊恬參加美國大滿貫賽 桌協提出七大理由

桌協列出取消葉伊恬參加美國大滿貫賽的七大理由。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕智淵乒乓球館小將葉伊恬遭取消WTT美國大滿貫賽資格事件愈演愈烈，體育署要求桌球協會公開說明事件始末並道歉，並祭出暫停桌協培訓參賽之外補助的重罰。

但桌協迄今仍認為他們只是執行體育署的政策，要求黃金計畫選手應以代表國家參加亞青為優先。

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桌協秘書長葉國欽也強調，在取消葉伊恬參賽資格前有與教練莊智淵進行溝通，只是溝通的結果不合對方心意，在大滿貫報名即將截止之際，基於對其他退出大滿貫賽打亞青的選手必須公平一致，才忍痛做出此決定。

桌協也說明取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽的七大理由：

一、依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。

二、亞青和美國大滿貫比賽日期撞期，只能選擇一項参加，亞青是代表國家之比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黄金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。

三、同様情形還有其他選手，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法。

四、大滿貫報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭W T T扣積分影響世界排名之嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。

五、即時通知大會不參加，可以遞補本國另一選手参加，保障選手參賽權。

六、執行5月8日選訓委員會一致通過決議：不同意4位選手請假不參加亞青。

七、政府的黃金計畫規定的很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，本會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免被罰。

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