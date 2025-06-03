拉丁編排舞》台灣隊奪青年組銀牌、成人組銅牌 寫下史上首見紀錄

台灣隊奪青年組銀牌、成人組銅牌。（舞蹈總會提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕WDSF世界運動舞蹈總會在葡萄牙布拉加舉辦第二屆拉丁編排舞世界錦標賽，台灣隊「One Month: A Monster」先在青年組摘銀、又在成人組拿銅，台灣首次在世青賽拿下銀牌，也是史上第1隊同時在世錦賽成人組和青年組奪牌。

「One Month: A Monster」去年成軍1個月就奪世錦賽成人組銀牌，震撼歐洲各國，今年再戰世錦賽直接挑戰成人組及青年組，一次奪兩面獎牌，再度引發關注。

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「One Month: A Monster」共有康歆妮、李懷德、周承蔚、邱翊婷、陳依爭、陳亭羽、周芷嫻、陳育嫻、楊若彤、謝姸㚬、鄒妮璇、黃子珆，在世錦賽成人組雖然「隊伍技巧」和「編舞表現」單項評分得到歷屆世錦賽最高分8.125分及8.188分，加上「技術品質」與「音樂動感」總分為32.126分，與第2名相差0.062分、與金牌相差0.188分，飲恨吞銅。

中華舞總秘書長彭彥鳴表示：「我們這次其實是鎖定兩面金牌，拿下1銀1銅有點失望，但我們在現場得到很大的迴響，甚至是同場較勁的隊伍、領隊及都認為我們才應該是冠軍。」

舞總會長劉渼麗指出：「在歐洲比賽對台灣選手較不利，期待體育署和即將成立的運動部能肯定我們選手的戰力，支持我們爭取世錦賽在台灣辦理，我們必定能奪下金牌、讓世界看見台灣。」

台灣隊奪青年組銀牌、成人組銅牌。（舞蹈總會提供）

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