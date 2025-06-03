中職》味全龍推「甜點派對女孩日」 6/7-6/8天母開趴！

味全龍推「甜點派對女孩日」。（味全龍提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕甜點控、奶茶控、帥哥控女孩衝一波！本週末6月7日（六）與6月8日（日），味全龍將與乖乖及三得利健益攜手合作，在天母球場為女孩們獻上今年最甜美夢幻的年度活動－甜點派對女孩日！本次主題專為女孩們打造甜蜜夢幻氛圍，特別邀請龍隊球星劉基鴻、林子昱、李超化身高顏值甜點主廚，帥氣演繹本次活動甜點主視覺，宛如從少女漫畫中穿越而來的甜點王子，與妳一秒相戀！

6月7日與6月8日賽事期間，味全龍球員與啦啦隊也將換上主題限定「奶茶色女孩主題球衣」，搭配粉色細節浪漫登場，讓天母球場瞬間化身為「甜點系攝影棚」，每個賽事活動環節都能盡情拍不停！活動兩天還推出限量必收的超萌入場贈品，分別是6月7日贈送的「奶茶馬卡龍零錢包」，迷你百搭少女心瞬間爆棚，6月8日則有優雅系女孩夢幻必備的「午茶時光餐具組」，兩日各限量6000份，憑當日有價票券入場即可兌換。

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此外，球場周邊還準備有各樣好拍、好吃又好玩的豐富體驗活動，包含女孩手作教室、球員貼紙雞蛋糕、氣球拍貼機與拍貼相片機，提供女孩姐妹們盡情將美照全都紀錄起來，一起在天母棒球場品嘗最甜蜜的棒球主題日！而乖乖及三得利健益也提供了貼心入場好禮「奇米星法式可可風味」、「蜜露珂娜膠原蛋白」及巨型扭蛋機要抽出好禮贈送給入場球迷，更多活動與購票資訊，請上味全龍官方網站查詢。

味全龍推「甜點派對女孩日」。（味全龍提供）

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