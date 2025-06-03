中職》陳傑憲赴美開球影響出賽惹議 統一獅發聲明

陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年底率台灣隊在12強賽奪冠，「台灣隊長」陳傑憲如今傳出將赴美參加月底芝加哥白襪的「台灣日」活動，只是活動時值6月28、29日統一獅仍有補賽之際，也引來球迷議論，統一獅球團則在今天發出聲明回應。

以下為統一獅聲明全文：

今年四月球團、經紀公司接獲主辦單位洽談邀請統一獅陳傑憲、UniGirls女孩出席芝加哥白襪隊台灣日活動洽談，期間持續與主辦單位洽談執行可能性，經多次討論也向主辦單位活動出席時間應盡可能避免影響球隊賽事運作，且配合芝加哥白襪主場賽時，因而規劃於六月底進行本次合作活動。

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五月中旬，獅隊花蓮主場賽事因雨延賽，補賽延至6.28，球團也與教練團進行討論，經公司整體評估後同意陳傑憲代表獅隊參與本次MLB芝加哥白襪隊台灣日活動，主要原因說明如下：

第一：過去MLB職業球隊也曾與台灣各職棒啦啦隊合作參與台灣日活動，但未曾有現役台灣職業球員參與台灣日活動，球團整體評估後，仍期待以不一樣的交流方式進行互動，因此期待陳傑憲身為隊長及世界MVP能參與活動。且本次活動陳傑憲個人也無收取任何出席費用，本次活動費用全額由主辦方尋求贊助與本公司支付。

第二：本次交流活動為了讓陳傑憲選手避免太過疲勞，本次往返航班班機也安排商務艙搭乘，活動期間球隊為顧及選手活動安全及疲勞性，也安排防護員陪同隨行參加本次活動，讓陳傑憲在身心狀況能夠更舒適參與活動，期待活動結束後，返台能夠以好的狀態投入下半季球賽，在球場上用最好表現呈現給球迷。

第三：本次交流活動規劃期間，陳傑憲希望能有效幫助球團與國際交流及增加球團能見度願意配合，但同時也表達仍以不影響球隊比賽及戰績為主，其餘則交給球團與經紀公司和主辦方溝通。

此次活動安排並非單方面由選手決定，相關溝通與協調均基於三方共識進行。我們亦理解並尊重球迷對球隊表現的關心與期待，並持續與主辦方就後續安排保持密切聯繫。

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