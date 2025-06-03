MLB》速球被長打率破5成！道奇21億明星終結者又放火 苦嘆糟糕透頂

史考特。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天雖靠著大谷翔平開轟與高飛犧牲打追平，但領4年7400萬美元（約新台幣21億）的明星終結者史考特（Tanner Scott）10局上登板再度放火，讓球隊3：4輸球。賽後史考特也苦嘆，這種感覺很糟糕。

道奇6局打完以0：2落後，7局下大谷敲出本季第23轟追回1分，9局下又擊出左外野高飛犧牲打，將戰局搬進延長賽。結果10局上史考特又提汽油桶登板，挨2安失2分有1責失，吞下本季第5次救援失敗與第2敗。

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史考特賽後防禦率上漲至4.73，值得一提的是，本季他的速球壓制力大不如前，去年球速97英哩、被長打率僅0.263；但今年球速下滑近1英哩，被長打率更是高達0.581。

賽後史考特受訪坦言，今天的表現讓他很沮喪，也無法照著他想要的方式走，但也只能繼續努力，與教練團討論並找出解決之道。他也表示今年自己的速球頻頻挨打，令他感到糟糕透頂，去年速球是他最仰賴的武器，今年卻不斷挨打，進壘點也投不好。

當外媒記者問及，今年速球壓制力下滑是否和球速、球威或進壘點有關，史考特表示，如果有投到對的位置，通常就不會挨打，但今年相反，所以應該還是進壘點的問題。

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