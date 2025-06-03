MLB》紅襪強打拒絕轉守一壘引熱議 「老爹」：讓他自己決定

德弗斯。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪當家強打德弗斯（Rafael Devers）今年自春訓起轉任指定打擊，但近期傳出球團想讓他轉守一壘，引發德弗斯不滿，對此曾在紅襪以DH聞名的名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）受訪坦言，希望球隊能讓德弗斯自己決定。

紅襪季前迎來柏格曼（Alex Bregman）的加入後，原本鎮守三壘的德弗斯被球團轉任為全職的指定打擊，雖然一度傳出不滿但最終仍同意決定，而如今球隊又損失掉一壘手卡薩斯（Triston Casas）後，球團有意將德弗斯再調往一壘，但此事也讓德弗斯再度出現反對聲浪，引發雙方分歧。

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歐提茲在接受《美聯社》訪問時提出看法，他認為球團應該要讓德弗斯自己做決定，「當卡薩斯的情況發生後，人們會想說：『讓德弗斯去守一壘並讓吉田正尚去打DH，我們就能變得更強。』沒錯，這是你們的想法。但你猜怎麼樣？這個孩子從春訓就被要求只需打擊就好，但現在你叫他要突然轉變，這會要花點時間。」

不過歐提茲強調，他並非說德弗斯不應該有所轉變，但應該等他熟悉該守位後再來下決定，「如果哪天德弗斯願意練習守一壘，也願意回到場上守備，那都取決於他。球團一開始深切地要求他打DH，我還記得春訓時的談話，結果這和現在是不同的情況，而且這傢伙如你們所要求的打得很好。他根據你們的要求貢獻了自己，即便這並非如他所願。」

德弗斯開季一度瘋狂吞K陷入低潮，但如今已經找回強打本色，目前本季62場的出賽，敲出12支全壘打外帶53分打點，打擊三圍.286/.408/.515。

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