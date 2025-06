MLB》領21億約的道奇終結者近7戰狂掉12分 教頭點出控球問題

史考特。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星終結者史考特(Tanner Scott)今天後援1局失2分1分自責,道奇隊最後在延長賽第10局以3比4敗給大都會。道奇終結者羅伯斯(Dave Roberts )表示,「輸球就是輸球,但當你感覺在比賽後段已經做足夠能贏下比賽,卻沒能拿下時,這會讓人感到刺痛。」

史考特今在第10局登板後援,被大都會捕手阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)敲二壘安打掉1分,接著遭大都會球星林多(Francisco Lindor)敲適時安掉1分。總計史考特後援1局被敲2安,失掉2分1分自責,吞本季第2敗,賽後防禦率為4.73。

請繼續往下閱讀...

今年季前以領4年7400萬美元(約新台幣21億)加盟道奇的史考特,本季出賽28場,吞下2敗、防禦率4.73,共有10次救援成功、5次砸鍋,5次中繼成功。其中,史考特近7場出賽,共6局投球失掉12分(10分自責),被敲13安包含2轟,砸鍋3次,這段時間的被打擊率高達4成19(共31打數挨13安)。

羅伯斯指出,史考特的投球進壘點位置欠佳,「從我的觀察、以及我們投手教練的交流來看,(史考特)球威很好,但控球目前沒有達到應有的水準。」

「我們仍在努力贏球,顯然你需要考慮誰可以用,誰能應對關鍵時刻之類的事情。」羅伯斯指出,「老實說,現在很依賴兩位新秀,必須要給崔爾(Jack Dreyer)和卡斯帕里烏斯(Ben Casparius)肯定。但其他更有經驗、經歷許多考驗的選手也有責任,我認為把所有壓力放在兩位年輕選手身上是不對的。」

「目前沒有固定的終結者,我想自己展示這點,用不同的人來應對高張力局面或完成比賽。」羅伯斯說道。

Tanner Scott allowed two runs in the 10th -- one of them the automatic runner -- and has a 4.72 ERA in his first 28 appearances as a Dodger.



Opposing hitters are slugging .581 off his fastball.