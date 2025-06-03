MLB》領21億約的道奇終結者近7戰狂掉12分 教頭點出控球問題

史考特。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）今天後援1局失2分1分自責，道奇隊最後在延長賽第10局以3比4敗給大都會。道奇終結者羅伯斯（Dave Roberts ）表示，「輸球就是輸球，但當你感覺在比賽後段已經做足夠能贏下比賽，卻沒能拿下時，這會讓人感到刺痛。」

史考特今在第10局登板後援，被大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲二壘安打掉1分，接著遭大都會球星林多（Francisco Lindor）敲適時安掉1分。總計史考特後援1局被敲2安，失掉2分1分自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為4.73。

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今年季前以領4年7400萬美元（約新台幣21億）加盟道奇的史考特，本季出賽28場，吞下2敗、防禦率4.73，共有10次救援成功、5次砸鍋，5次中繼成功。其中，史考特近7場出賽，共6局投球失掉12分（10分自責），被敲13安包含2轟，砸鍋3次，這段時間的被打擊率高達4成19（共31打數挨13安）。

羅伯斯指出，史考特的投球進壘點位置欠佳，「從我的觀察、以及我們投手教練的交流來看，（史考特）球威很好，但控球目前沒有達到應有的水準。」

「我們仍在努力贏球，顯然你需要考慮誰可以用，誰能應對關鍵時刻之類的事情。」羅伯斯指出，「老實說，現在很依賴兩位新秀，必須要給崔爾（Jack Dreyer）和卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）肯定。但其他更有經驗、經歷許多考驗的選手也有責任，我認為把所有壓力放在兩位年輕選手身上是不對的。」

「目前沒有固定的終結者，我想自己展示這點，用不同的人來應對高張力局面或完成比賽。」羅伯斯說道。

Tanner Scott allowed two runs in the 10th -- one of them the automatic runner -- and has a 4.72 ERA in his first 28 appearances as a Dodger.



Opposing hitters are slugging .581 off his fastball. — Alden González （@Alden_Gonzalez） June 3, 2025

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