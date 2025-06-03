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桌協聲明仍不道歉還寫錯選手名!黃捷:哪來的「巨嬰」協會啊

2025/06/03 14:38

黃捷開嗆桌協迂腐到讓人開眼見、哪來的巨嬰協會啊!?建議體育署不用再心軟，該撤換就撤換吧！（翻攝臉書）黃捷開嗆桌協迂腐到讓人開眼見、哪來的巨嬰協會啊!?建議體育署不用再心軟，該撤換就撤換吧！（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕桌協今針對撤銷選手參加大賽資格發出聲明、引起議論；高市立委黃捷認為聲明中仍不道歉還避重就輕、連選手名字都寫錯，痛批桌協迂腐的程度，真的讓她開了眼界，哪來的巨嬰協會啊！

黃捷表示，理事發的聲明中仍不道歉還避重就輕、連選手名字都寫錯，絲毫未解釋為什麼擅自代替選手回絕參賽，甚至開地圖炮，左批體育署霸凌桌協、右批是莊智淵造成不可收拾的局面、上批媒體沒良心片面報導、再下批立委關心是蹭聲量、想升官發財。

黃捷嘆桌協說法宛如全世界都錯，就桌協受委屈？直呼這是哪來的巨嬰協會啊！

她重申協會存在的意義就是服務選手、有選手才有協會，協會該做的是為選手爭取最大權益，讓選手無後顧之憂、專心出賽。

黃捷強調，莊智淵球館在她的選區，葉伊恬更是鼓山高中、九如國小的子弟，作為在地立委，關心此案是她的職責，當卓院長、鄭署長、陳市長、許多立委和民眾都挺身為選手發聲時，桌協居然選擇反嗆，讓她更為莊智淵、葉伊恬心疼，到底台灣的選手跟教練，平常要承受桌協多大的壓迫？

她強烈質疑面對長期把持桌協、卻無能照顧選手的管理層，建議體育署不用再心軟，該撤換就撤換吧！

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