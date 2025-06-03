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台中市參加全小運 市府未授旗且讓選手提早返台遭批 盧:應該授旗

2025/06/03 14:44

多位市議員質疑中市府不重視全小運的小選手（記者蘇金鳳攝）多位市議員質疑中市府不重視全小運的小選手（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「全國小學田徑錦標賽」於5月14日至15日在金門舉行，民進黨市議員黃守達今天在市議會提出質疑，此為全國性的比賽，他接獲民眾陳情，選手要出發前市府都會授旗，但是不但市府未授旗，甚至安排小選手居住在距離賽場二三十分鐘的路程，且還未閉幕，就安排小選手返台，運動要從小培養起，卻感受不到市府的重視運動的立場。

台中市長盧秀燕表示，運動本身培養從小做起，要更重視，而過去體中運有授旗，但小學沒有，很奇怪，要加以改革授旗，至於小選手提早返台無法參加閉幕，會去了解，未來如果結束賽程，可讓孩子在當地教育旅行很好，再來研議；教育局長蔣正民表示，以後全小運會進行授旗。

市議員黃守達表示，今年的「全國小學田徑錦標賽」在金門舉行，台中代表隊拿下男子組11面獎牌，女子組14面獎牌的好成績，但接獲陳情，比賽過程中，發生許多離譜狀況，讓人感受不到市府對於基層運動的支持。

黃守達指出，比賽行程3天，前一天選手才得以到金門適應場地，賽後還需分兩批返程，其中一批選手早上11點就必須離開，連重要的閉幕儀式都無法參加。

此外，台中小將的住宿地點距離比賽場地車程竟然需要20到30分鐘，黃守達指出，但其他隊伍都在賽場附近，台中隊的休息和熱身時間都遭到壓縮。

台北隊比賽完還為選手安排兩天在金門的教育旅行，讓選手可以擁有滿滿的回憶，黃守達質疑，台中選手賽完馬上返台，對於金門的印象卻只剩飯店、體育場、機場。其他縣市做得到，為什麼台中市做不到？

黃守達更痛批，此次12人接力賽其中一隊出現違規嫌疑，教練團欲申訴，請示上級之後，卻被告知「要確定喔，如果申訴不成功，申訴費用12位基層教練自行負擔」最後教練團勇敢提出申訴，也申訴成功，才得以從第四名躍升為第三名。

台中市真的重視運動嗎？黃守達指出，全小運奪牌選手的體育獎金台中市也不如其他縣市。全小運金牌獎金，桃園一萬五，高雄兩萬，台北兩萬四，但台中卻是八千；顯見台中市政府根本沒把基層運動當一回事。

教育局長蔣偉民表示，流程會檢討，提早返台可能是因為飛機班次的問題，至於獎金會研議一下。

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