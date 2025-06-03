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TPBL》甩「台版西蒙斯」稱號持續進步 雷蒙恩全票獲選年度新人王

2025/06/03 15:16

雷蒙恩。（TPBL提供）雷蒙恩。（TPBL提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今公布 2024-25賽季TPBL X Google Pixel 年度新人（Rookie Of The Year）結果，台北台新戰神24歲後衛雷蒙恩以壓倒性79.9%總占比登頂，成為TPBL得票最懸殊的新秀得主。票選細節顯示，媒體、主播與球評23張選票全數給予最高5分（共115分），球迷亦投下1萬9855票。

身為前宏國象洋將雷克斯之子，雷蒙恩自小就接觸籃球，高中起赴美就讀 Aragon High School，再一路打進加州大學戴維斯分校，畢業後選擇跟隨父親的腳步，踏上台灣職籃舞台。在選秀會體測中，他以350公分衝刺助跑起跳、11.07秒禁區四點移動等成績刷新多項紀錄，被形容為「不同檔次的天賦」。最終，他在TPBL選秀會上以首輪第一順位加盟戰神，並繼承爸爸的33號背號，希望能追隨父親，有一樣的好表現。

例行賽正式開打前，在戰神參與的熱身賽中，面對台灣的球風與節奏，表現不如外界預期，且被網友戲稱台版西蒙斯，當面對媒體受訪時他表示：「大家可能覺得我投籃不好，但我一定會進步的。」儘管有些受挫，但他選擇接受，並加強投籃技巧、磨練換防腳步與快速閱讀比賽能力。

例行賽開局之際，雷蒙恩平均上場僅15分鐘，隨著洋將傷病與戰術重整，他在12月末端升任不動先發。本季全勤36戰，場均28:07內貢獻10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截，效率值 10.6。雷蒙恩曾自評菜鳥球季像雲霄飛車一樣，總教練許皓程也說：「有時候自己沒在駕駛，自己在亂跑，以他的精神跟態度，我們真的可以期待他的未來。」

在隊上射手群傷停期間，或是隊友找不到準星時，雷蒙恩總會跳出來帶頭衝，一度包辦近三成本土得分，他將壓力視為磨練，成為關鍵時刻能讓教練信任的核心人物。且雷蒙恩3、4月皆入圍單月MVP，雖未獲選，卻已寫下聯盟首位連兩月入圍的新秀紀錄，也留下亮眼的新人篇章。

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