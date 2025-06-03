MLB》MVP最新預測出爐！大谷翔平登國聯榜首 有望締兩大史上第一偉業

大聯盟官網第2次MVP預測出爐，大谷翔平和賈吉為兩聯盟年度MVP大熱門。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布本季第2次年度MVP最新預測，美聯由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）穩居第一，首次票選排名第3的道奇二刀流球星大谷翔平奪回首位，成為國聯MVP大熱門，有望挑戰兩大史上第一人偉業。

總共有41位專家參與這次的模擬投票，大谷翔平在第一次投票排名國聯第3，而本次在國聯獲得31張第一名選票躍居第一，小熊23歲大物「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）拿到5張第一名選票排名第2，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）則是排名第3。

請繼續往下閱讀...

大聯盟官網資深作家佛斯特（Jason Foster）撰文指出，大谷翔平在本季前24場比賽中的表現平平，打擊率僅0.260，僅擊出6支全壘打，OPS為0.834，與其去年創下「50轟50盜」的歷史性表現相比，略顯失色。但大谷之後火力全開，目前以23轟高居大聯盟全壘打王，64得分也是領先群雄，OPS1.047則是排名全聯盟第3。

佛斯特認為大谷本季若是能重拾二刀流的話，有望達成史無前例的MVP三連霸，勇奪生涯第4座MVP獎盃，大谷也有機會挑戰史上第一位4次獲得全票MVP的壯舉。

洋基「法官」賈吉持續穩居美聯MVP頭號大熱門，第2次投票獲得40張第一名選票，第2名的美聯全壘打王、水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）只有1張。

賈吉本季繳出史詩級的表現，目前打擊率0.391、86安、38支長打、長打率0.764、上壘率0.485、OPS1.249和總壘打數168，7項打擊數據高居兩聯盟最多，照目前的趨勢來看賈吉極有可能衛冕美聯MVP衛冕、生涯第3度獲獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法