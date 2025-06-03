晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》MVP最新預測出爐！大谷翔平登國聯榜首 有望締兩大史上第一偉業

2025/06/03 16:16

大聯盟官網第2次MVP預測出爐，大谷翔平和賈吉為兩聯盟年度MVP大熱門。（取自大聯盟官網）大聯盟官網第2次MVP預測出爐，大谷翔平和賈吉為兩聯盟年度MVP大熱門。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布本季第2次年度MVP最新預測，美聯由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）穩居第一，首次票選排名第3的道奇二刀流球星大谷翔平奪回首位，成為國聯MVP大熱門，有望挑戰兩大史上第一人偉業。

總共有41位專家參與這次的模擬投票，大谷翔平在第一次投票排名國聯第3，而本次在國聯獲得31張第一名選票躍居第一，小熊23歲大物「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）拿到5張第一名選票排名第2，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）則是排名第3。

大聯盟官網資深作家佛斯特（Jason Foster）撰文指出，大谷翔平在本季前24場比賽中的表現平平，打擊率僅0.260，僅擊出6支全壘打，OPS為0.834，與其去年創下「50轟50盜」的歷史性表現相比，略顯失色。但大谷之後火力全開，目前以23轟高居大聯盟全壘打王，64得分也是領先群雄，OPS1.047則是排名全聯盟第3。

佛斯特認為大谷本季若是能重拾二刀流的話，有望達成史無前例的MVP三連霸，勇奪生涯第4座MVP獎盃，大谷也有機會挑戰史上第一位4次獲得全票MVP的壯舉。

洋基「法官」賈吉持續穩居美聯MVP頭號大熱門，第2次投票獲得40張第一名選票，第2名的美聯全壘打王、水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）只有1張。

賈吉本季繳出史詩級的表現，目前打擊率0.391、86安、38支長打、長打率0.764、上壘率0.485、OPS1.249和總壘打數168，7項打擊數據高居兩聯盟最多，照目前的趨勢來看賈吉極有可能衛冕美聯MVP衛冕、生涯第3度獲獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中