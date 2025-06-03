晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》雷蒙恩奪新人王爸爸送上驚喜祝福 隊友也有話要說

2025/06/03 15:27

雷蒙恩獲選為年度新人。（台北台新戰神提供）雷蒙恩獲選為年度新人。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 TPBL聯盟今公布年度新人王，由台北台新戰神後衛雷蒙恩（Samuel Manu）奪下。以選秀狀元之姿展開職業生涯的雷蒙恩，本季出賽36場，場均繳出10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截，數據全面、表現穩定，並於媒體票選中拿下滿分，球迷總得票數達1萬9855票，綜合加權後總佔比79.9%，成為TPBL年度新人王。

回顧得知好消息的當天，戰神球團以季後賽宣傳為由，邀請雷蒙恩參與拍攝，當天他接過電話發現是父親雷克斯出現在視訊中，頓時感到驚訝，「當時就覺得有點奇怪，應該有什麼事情要發生吧。」直到爸爸說出 ＂You are the Rookie of the Year＂，他才明白。父親第一時間送上祝福：「繼續努力，開心打球。」

回顧這一年，雷蒙恩形容，就像坐上雲霄飛車，有過起伏，「一開始沒有什麼上場時間，只能不斷練習、準備自己。」隨著賽季的推進，上場機會增加的他逐漸進入比賽節奏，他也期許自己每天都能更進步。

台新育樂總經理林祐廷給予雷蒙恩新人年高度肯定，認為他能獲得新人王是「實至名歸，表現有目共睹。」擁有出色天賦的雷蒙恩，在適應職業的過程中，更展現出願意拚、願意學的態度，「從替補起步到逐漸站穩出賽位置，他展露穩定成長的態勢與優異潛力。」林祐廷也期待雷蒙恩未來一年比一年更好，成為球隊重要的核心之一。

面對職業第一年的轉變與挑戰，雷蒙恩感謝隊友們給予的幫助與支持。錢肯尼與米勒在場上提供實戰觀察與應對經驗，「他們教我怎麼觀察場上的變化，該怎麼選擇、該做什麼反應。」

錢肯尼表示，雷蒙恩具備優異的身體條件與能量，他進入職業後的成長在於比賽中打得更有侵略性，也更自信。錢肯尼笑說，兩人就像太極的「陰與陽」，風格互補，「如果我們配合得好，對球隊會是很大的幫助。」

心理層面上，其他學長們也在雷蒙恩低潮時給予支持與提醒，「不要對自己太苛刻。」陳文宏補充說：「他真的很想贏球，輸球時會很自責，我們就會提醒他，這是整個團隊要一起面對的事情。」

為慶賀新人王的紀念時刻，戰神同步推出【最猛新人王雷蒙恩榮耀首章TEE】，設計靈感源自雷蒙恩的球風與信念。自6/3（二） 15:30至6/8（日）23:59於戰神線上商城預購，共有黑紅兩款，每款售價1200元。

戰神推出雷蒙恩獲選新人王的紀念TEE。（台北台新戰神提供）戰神推出雷蒙恩獲選新人王的紀念TEE。（台北台新戰神提供）

戰神推出雷蒙恩獲選新人王的紀念TEE。（台北台新戰神提供）戰神推出雷蒙恩獲選新人王的紀念TEE。（台北台新戰神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中