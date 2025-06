TPBL》雷蒙恩奪新人王爸爸送上驚喜祝福 隊友也有話要說

雷蒙恩獲選為年度新人。(台北台新戰神提供)

〔記者粘藐云/台北報導〕 TPBL聯盟今公布年度新人王,由台北台新戰神後衛雷蒙恩(Samuel Manu)奪下。以選秀狀元之姿展開職業生涯的雷蒙恩,本季出賽36場,場均繳出10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截,數據全面、表現穩定,並於媒體票選中拿下滿分,球迷總得票數達1萬9855票,綜合加權後總佔比79.9%,成為TPBL年度新人王。

回顧得知好消息的當天,戰神球團以季後賽宣傳為由,邀請雷蒙恩參與拍攝,當天他接過電話發現是父親雷克斯出現在視訊中,頓時感到驚訝,「當時就覺得有點奇怪,應該有什麼事情要發生吧。」直到爸爸說出 "You are the Rookie of the Year",他才明白。父親第一時間送上祝福:「繼續努力,開心打球。」

請繼續往下閱讀...

回顧這一年,雷蒙恩形容,就像坐上雲霄飛車,有過起伏,「一開始沒有什麼上場時間,只能不斷練習、準備自己。」隨著賽季的推進,上場機會增加的他逐漸進入比賽節奏,他也期許自己每天都能更進步。

台新育樂總經理林祐廷給予雷蒙恩新人年高度肯定,認為他能獲得新人王是「實至名歸,表現有目共睹。」擁有出色天賦的雷蒙恩,在適應職業的過程中,更展現出願意拚、願意學的態度,「從替補起步到逐漸站穩出賽位置,他展露穩定成長的態勢與優異潛力。」林祐廷也期待雷蒙恩未來一年比一年更好,成為球隊重要的核心之一。

面對職業第一年的轉變與挑戰,雷蒙恩感謝隊友們給予的幫助與支持。錢肯尼與米勒在場上提供實戰觀察與應對經驗,「他們教我怎麼觀察場上的變化,該怎麼選擇、該做什麼反應。」

錢肯尼表示,雷蒙恩具備優異的身體條件與能量,他進入職業後的成長在於比賽中打得更有侵略性,也更自信。錢肯尼笑說,兩人就像太極的「陰與陽」,風格互補,「如果我們配合得好,對球隊會是很大的幫助。」

心理層面上,其他學長們也在雷蒙恩低潮時給予支持與提醒,「不要對自己太苛刻。」陳文宏補充說:「他真的很想贏球,輸球時會很自責,我們就會提醒他,這是整個團隊要一起面對的事情。」

為慶賀新人王的紀念時刻,戰神同步推出【最猛新人王雷蒙恩榮耀首章TEE】,設計靈感源自雷蒙恩的球風與信念。自6/3(二) 15:30至6/8(日)23:59於戰神線上商城預購,共有黑紅兩款,每款售價1200元。

戰神推出雷蒙恩獲選新人王的紀念TEE。(台北台新戰神提供)

戰神推出雷蒙恩獲選新人王的紀念TEE。(台北台新戰神提供)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法