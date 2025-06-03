桌協不道歉反嗆莊智淵、體育署霸凌 還酸綠營挺球員是在蹭聲量！

桌球小將葉伊恬遭桌協擅自回絕參加WTT。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕17歲智淵乒乓球館小將葉伊恬日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，但桌球協會卻以該賽事與6月底的亞洲青少年錦標賽日期過於接近，恐趕不上參賽為由，逕自向WTT回絕，引發輿論撻伐。面對外界批評、體育署震怒祭出懲處，桌協至今仍不肯鬆口道歉，該協會常務理事陳信諺今天（3日）更嗆聲體育署，稱主管機關只聽葉伊恬和教練莊智淵的片面之詞就要桌協道歉，是無禮要求和霸凌！

WTT日前公布7月美國大滿貫賽參賽名單，葉伊恬原本獲邀參賽，但因大滿貫賽與6月底舉行的亞青錦標賽日期相近，桌協在未經選手同意下，直接幫葉伊恬拒絕WTT邀請，引發爭議。體育署獲悉此事後要求桌協公開道歉，並暫停相關補助款，可桌協迄今堅不道歉，今天還發7點聲明回嗆外界質疑。

請繼續往下閱讀...

桌協列取消葉伊恬參加WTT七大理由如下：

一、依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。

二、亞青和美國大滿貫比賽日期撞期，只能選擇一項参加，亞青是代表國家之比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黄金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。

三、同様情形還有其他選手，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法。

四、大滿貫報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭W T T扣積分影響世界排名之嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。

五、即時通知大會不參加，可以遞補本國另一選手参加，保障選手參賽權。

六、執行5月8日選訓委員會一致通過決議：不同意4位選手請假不參加亞青。

七、政府的黃金計畫規定的很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，本會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免被罰。

聲明文件最後，還附上桌協常務理事陳信諺的個人看法，左批體育署只聽選手和莊智淵的片面之詞就要求協會限期改善及道歉，實屬主管單位的無理要求及霸凌；右批莊智淵一口咬定桌協未與選手溝通就取消參賽WTT，忽視球員比賽權益，造成現在不可收拾的局面。

陳信諺還說，協會絕無不法也無過失，現在未與協會溝通、查證事實的是體育署，錯不在桌協，請勿用政治手段處理體育事項。他還斥責，媒體未能平衡報導，只單方面採納體育署的新聞稿而未訪問協會的相關人員就自行判定協會的不是，但公道自在人心，媒體人應該有良心，不能隨便被帶風向。陳信諺更酸近日數名民進黨立委公開指責桌協是在「蹭流量」，假裝很關心球員權益，實際上是想增加自己的聲量，等著升官發財，「請賴政府看看現在的國民黨，水能載舟亦能覆舟」。

可今日聲明讓輿論大爆炸，桌協官網現在已無法找到該聲明，疑似已下架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法