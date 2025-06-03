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桌協擋新秀葉伊恬參賽 律師看聲明怒嗆屁話

2025/06/03 16:42

17歲桌球新秀葉伊恬遭桌協取消WTT美國大滿貫參賽資格。（翻攝自WTT官網）17歲桌球新秀葉伊恬遭桌協取消WTT美國大滿貫參賽資格。（翻攝自WTT官網）

馮亦寧／核稿編輯

鼎宇律師事務所主持律師蘇文俊。（翻攝自臉書）鼎宇律師事務所主持律師蘇文俊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕17歲女子桌球新秀葉伊恬，遭桌協取消WTT美國大滿貫參賽資格，桌協今（3）日針對撤銷選手參加大賽資格發出聲明、引起議論。體育署先前要求桌協24小時內說明並道歉，未料桌協非僅沒有道歉，常務理事長陳信諺更發出7點聲明反擊，對此，除高市立委認為桌協避重就輕，連選手名字都寫錯，痛罵桌協迂腐；律師蘇文俊在社群發文痛批桌協偷換概念。

蘇文俊在社群發言指「協會很嗆喔」，他也根據陳信諺的7點聲明提出自己的看法，他認為：「其實第一、二說的沒錯，黃金計畫選手必須依照合約參賽，沒有含扣的餘地，這不止是合約精神，也是對於一個年輕選手的社會教育，跟什麼國家榮譽這種空話沒有屁關係」蘇文俊也認為，當下拒絕的時候，協會如果依照合約強制要求參加，絕對合情合理，就像當年的張育成，如今風向也不會這樣倒。

蘇文俊直揭盲點：「現在已經公開的訊息，看起來是協會一開始是同意她不參加亞青，但你也別想參加大滿貫，這就是故意搞鬼了吧」針對桌協常務理事長陳信諺發出的7點聲明，蘇文俊更是挑出第3點直接說明為何他為說是「偷換概念」。

陳信諺所提出的7點聲明中，第3點內容為「同様情形還有其他選手如郭冠宏、張幼安，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法」蘇文俊直指這就是偷換概念，他批：「一致性作法的前提在於那是屬於協會權限才有一致性作法可言，比如兩人違約只追究一人，那就有一致或不一致的問題。其他兩個人是放棄大滿貫，不是協會有權不讓他們參賽，那麼這就代表是否參加大滿貫是選手權利，不是協會權限，那就不存在一致性一作法問題。」話說至此，蘇文俊覺得後面就是屁話，他不想看。

桌協常務理事陳信諺7點聲明如下：

1.依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。

2.亞青和美國大滿貫比賽日期撞期，只能選擇一項参加，亞青是代表國家之比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黄金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。

3.同様情形還有其他選手如郭冠宏、張幼安，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法。

4.大滿貫報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭WTT扣積分影響世界排名之嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。

5.即時通知大會不參加，可以遞補本國另一選手参加，保障選手參賽權。

6.執行5月8日選訓委員會一致通過決議：不同意4位選手請假不參加亞青。

7.政府的黃金計畫規定的很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，本會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免被罰。

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