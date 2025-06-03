桌球》道歉了！桌協、體育署共同3點聲明 並向葉伊恬、莊智淵道歉

桌球協會日前逕自婉拒葉伊恬參與WTT美國大滿貫賽參賽機會，引發軒然大波。今天下午體育署和桌球協會共同召開記者會，由理事長趙重光正式公開向葉伊恬和莊智淵致歉。（體育署提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桌球協會日前逕自婉拒桌球新星葉伊恬參與WTT美國大滿貫賽參賽機會，引發軒然大波。今天下午體育署和桌球協會共同召開記者會，由理事長趙重光正式公開向葉伊恬和莊智淵致歉。

體育署和桌球協會今天在教育部共同召開記者會，包含教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與以及桌協理事長趙重光共同發表3點聲明。

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張廖萬堅表示，雙方經過1個多小時溝通後達成3點共識。第一，桌球協會秘書長葉國欽對於在美國大滿貫報名截止日期前，因時間緊迫、思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，而直接取消葉伊恬選手的參賽，今日公開致歉。

第二，桌球協會在選訓及所有會務推動，以本事件為鑑，依循體育署以選手為核心的思維，與選手及教練進行更細緻、充分的溝通；第三，體育署將與桌球協會共商，爭取在我國舉辦國際桌球賽事，期許為選手打造更寬廣的國際競技舞台。

另外，鄭世忠指出，這份聲明已經交給莊智淵和葉伊恬的母親，他們也都接受道歉。至於稍早由桌協常務理事陳信諺所發出的7點聲明，趙重光指出，這是對方的個人行為並不代表協會，而鄭世忠也提到，體育署不會對此7點聲明做出回應，希望未來體育署跟桌協有更好的合作。

桌球協會日前逕自婉拒葉伊恬參與WTT美國大滿貫賽參賽機會，引發軒然大波。今天下午體育署和桌球協會共同召開記者會，由理事長趙重光正式公開向葉伊恬和莊智淵致歉。（體育署提供）

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