桌球》中國乒超聯賽下週一開打 「梁靖儒組合」山東魏橋再續前緣

林昀儒乒超新賽季續披山東魏橋戰袍。（取自WTT微博）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年中國乒乓球超級聯賽註冊名單今天出爐，「沉默刺客」林昀儒本季續披山東魏橋戰袍，和新科世錦賽男單冠軍王楚欽、梁靖崑再度攜手出擊，上季戰績出色的「梁靖儒組合」也將重出江湖。

今年乒超聯賽共分4個階段，第一階段6月9日至11日將在河北雄安新區登場，總決賽則於12月26日在南京決戰。

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山東魏橋上個賽季在決賽以直落三擊退由「小石頭」林詩棟領軍的黃石基地，繼2017、21年之後，第三度奪下乒超冠軍。

林昀儒上季在乒超兩階段賽事出賽11場，貢獻10勝1負，其中雙打7勝1負、單打則是3戰全勝，也是山東魏橋封王的三大功臣之一。

山東魏橋今年陣容沒有變動，依舊是王楚欽、梁靖崑、林昀儒、黃友政、周啟豪、于子洋，仍是奪冠大熱門。

黃石基地則有世界球王林詩棟、向鵬、薛飛。日前宣布轉戰德甲聯賽的巴黎奧運男單金牌樊振東、許昕仍代表上海地產集團。

今天其他隊外援還包括松島輝空（山東魯能）、黃鎮廷（四川豐谷）、吳晙誠（江蘇中超電纜）、郭勇（安徽中程單招基地）、陳灝樺（廣東陳靜俱樂部）。

女子組共有六隊角逐，日本女將平野美宇和世界球后孫穎莎、蒯曼代表深圳大學出賽；南韓一姐申裕斌、日本女將木原美悠則加入黃石基地，日本一姐張本美和則效力成都高新若水居。

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