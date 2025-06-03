桌球》葉伊恬被取消大滿貫賽參賽資格 體育署和桌協達3點共識

針對智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，教育部政次張廖萬堅（中）今日與體育署長鄭世忠（左）、桌球協會理事長趙重光（右）臨時共同對外說明，並發布「體育署與桌協的共同聲明」，達成三點共識（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕針對智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，教育部政次張廖萬堅今（3）日與體育署長鄭世忠、桌球協會理事長趙重光臨時共同對外說明，並發布「體育署與桌協的共同聲明」，達成三點共識。

張廖萬堅表示，第一點共識是，桌協秘書長葉國欽對於未能在美國大滿貫報名截止日期前，因時間緊迫，思慮欠周，無法與教練莊智淵達成共識，而直接取消葉伊恬選手的參賽資格一事，今日公開致歉。教育部期待未來能加強選手與教練之間的溝通，也希望協會能與教練進行更細緻和充分的協調。

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張廖萬堅表示，桌協理事長趙重光與秘書長葉國欽今日應邀至教育部說明事件原委，達成三點共識，第2點是桌球協會在選訓及所有會務推動，將以本事件為鑑，依循體育署以選手為核心的思維，與選手及教練進行更細緻、充分的溝通；第3點共識為，體育署也將與桌球協會共同商議，積極爭取在我國舉辦國際桌球賽事，期許為我國選手打造更寬廣的國際競技舞台，讓選手們有更多與世界頂尖對手切磋與成長的機會。

體育署長鄭世忠則表示，教練莊智淵及葉伊恬的母親，基本上他們已接受秘書長葉國欽的公開道歉，至於桌協常務理事陳信諺7點聲明指，「主管機關體育署只聽莊智淵教練及選手的一面之詞，請勿用政治手段處理體育事項。」趙重光已說明那是陳信諺的個人行為，並非協會的官方聲明，請各界予以諒解，對於那份個人聲明，將不再進行任何評論，期盼未來體育署與桌球協會之間能有更好的合作，攜手以「選手為核心」的理念，落實在協會各項會務中，並為選手打造更優質、更寬廣的舞台。

鄭世忠表示，重點是葉國欽公開道歉，以選手為核心，體育署收回懲處。張廖萬堅則表示，選手核心利益是國家核心利益，選手是為國爭光的主力，協會不要忘掉也不要逾越基本價值，協會未來會強化與選手和教練的溝通，週六桌協會召開會員大會，教育部尊重協會好的面對，好好培訓選手。

趙重光僅表示，他代表秘書長葉國欽向葉伊恬選手和教練莊智淵鄉道歉。

針對智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，教育部政次張廖萬堅（中）今日與體育署長鄭世忠（右）、桌球協會理事長趙重光（左）臨時共同對外說明，並發布「體育署與桌協的共同聲明」，達成三點共識。（記者林曉雲攝）

針對智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，教育部政次張廖萬堅今（3）日與體育署長鄭世忠、桌球協會理事長趙重光臨時共同對外說明，並發布「體育署與桌協的共同聲明」，達成三點共識。（記者林曉雲翻攝）

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