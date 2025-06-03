日職》古林睿煬飆155公里卻提前傷退 才木浩人好投助阪神完封火腿

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽今天點燃戰火，「台灣金孫」古林睿煬扛下在日本火腿主場對阪神虎系列戰的首戰重任，未料僅投2.1局就突然意外傷退，火腿終場以0：1惜敗，交流賽首戰吞敗，中斷近期的3連勝。

目前分居洋聯和央聯第1的日本火腿VS.阪神虎今展開「首位對決」，古林睿煬休息11天後在交流賽打頭陣，對決阪神強投才木浩人對決。

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古林睿煬首局用三振化解得點圈有人的危機，第2局雖然被首名打者大山悠輔敲安，不過隨即回穩連抓3個出局數，沒有失分。古林在3局上1出局一壘有人時，面對中野拓夢投出一球後就出現不適的情況，火腿趕緊換上齋藤友貴哉接替。

古林睿煬此役先發2.1局用39球，被敲3支安打，沒有失分，投出2次三振，防禦率下修到2.70。古林最快球速達155公里，但到了第3局球速突然下降，速球都沒有超過150公里。

兩隊在前5局都掛蛋，阪神靠著大山悠輔的中外野陽春砲打破僵局，本季第3轟出爐，阪神取得1：0領先。去年12強日本隊國手才木浩人今天有效壓制火腿打線，開局連續解決13名打者，直到5局下才出現狀況，在1人出局後面臨滿壘危機，但他讓山縣秀和進藤勇也接連擊出飛球出局，力保不失分。才木浩人第8局遭遇得點圈有人，但他三振掉清宮幸太郎成功解危。

才木浩人此役主投8局用99球，被敲4支安打無失分，另有5次三振和2次保送，防禦率降至1.57，石井大智9局上成功關門守住勝利，才木收下本季第5勝，阪神近期拉出一波4連勝。

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