法網》球后莎巴蓮卡復仇擊敗中國一姊 重返紅土大滿貫4強

白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽女單8強熱戰，白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）汲取教訓，7：6（7：3）、6：3擊敗中國一姊鄭欽文，5連勝、1盤未失強勢挺進4強，不但追平紅土大滿貫生涯最佳戰績，也回報先前羅馬8強爆冷輸球之仇。

「我在羅馬時相當疲憊，說實話，一直在想自己不應該參賽。」如今27歲的莎巴蓮卡用強大實力證明，已在巴黎黎羅蘭加洛斯找回頂尖水準，尤其面對交手6勝1負的鄭欽文，頭號種子克服2：4落後開局，4度破發壓制第8種子老冤家，順利拿下對戰第7勝，也斬斷去年巴黎奧運金牌鄭欽文在此的10連勝，賽後莎巴蓮卡說：「其實我很高興輸了那場，因為法網前我需要休息一下。今天我的狀態提升，準備好戰鬥、放手一搏，在場上全力以赴去贏得這場勝利。」

請繼續往下閱讀...

擅長硬地作戰的莎巴蓮卡，擁有澳洲公開賽（2023、2024年）、美國公開賽（2024年）共3座大滿貫女單冠軍，現已繼2023年重返法網4強，準備首闖冠軍戰，下個對手將是波蘭4冠后史薇泰克（Iga Swiatek）強碰烏克蘭媽媽悍將斯維托麗娜（Elina Svitolina）的勝方。

中國一姊鄭欽文。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法