中職》妨礙守備大局變破局 富邦3連敗勝率跌破3成

昨天重返一軍的味全龍新人曾聖安打出2安打、2打點。（味全龍提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳清正／綜合報導〕1次關鍵的妨礙守備判決，使得富邦悍將形成大局的機會消失，以0:5敗給味全龍。富邦慘遭3連敗，勝率跌破3成大關，只剩2成93。

第2局味全靠著四壞球和朱育賢、劉基鴻安打攻佔滿壘，曾聖安安打先馳得點，味全1:0領先。朱育賢連11場安打、連13場上壘、連4場得分。

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第3局味全李凱威四壞球上壘，陳子豪、朱育賢和吉力吉撈連續安打連得3分，將比數拉開到4:0。

第5局富邦率先上場的高捷安打，董子恩被觸身球，林澤彬擊出三壘方向滾地球，高捷跑向三壘時為了閃球，差點和三壘手劉基鴻發生衝撞，劉基鴻也因此未能即時處理球，雖然味全未提出挑戰，裁判決定主動使用輔助判決，成了比賽的關鍵之一。

裁判檢視重播畫面後判定高捷妨礙守備出局，引發富邦總教練陳金鋒和首席教練陳連宏衝進場內抗議，陳連宏被驅逐出場，比賽恢復後王正棠安打形成滿壘，但是申皓瑋打出雙殺打，富邦原本有大局的機會卻一分未得。

第6局味全劉基鴻打出內野安打，曾聖安擊出左外野線邊的二壘打攻追加1分。今天重返一軍的曾聖安打2安打、2打點。

味全龍伍鐸先發6局無失分，拿下本季第2勝。（味全龍提供）

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