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法網》紅土女王史薇泰克26連勝 4強對決球后莎巴蓮卡

2025/06/03 22:03

史薇泰克。（路透）史薇泰克。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕史薇泰克（Iga Swiatek） 以6：1、7：5擊敗烏克蘭媽媽悍將斯維托麗娜（Elina Svitolina），波蘭第5種子衛冕者連續4年安抵法國網球公開賽女單4強，也延續紅土大滿貫26連勝。

儘管近況欠佳、職業排名第5也是自2022年以來最低，5月底剛過24歲生日的史薇泰克，在熟悉的巴黎羅蘭加洛斯成名地逆風高飛，尤其8強驚險大逆轉哈薩克勁敵蕾巴金娜（Elena Rybakina），更讓志在4連霸的小史士氣大振，面對同樣擅長紅土作戰的13種子老將斯維托麗娜火力全開，僅花1小時41分鐘直落2出線，對戰也改寫為4勝1負。

史薇泰克無愧為「紅土女王」 ，已是公開年代包括男、女在內第5位法網單打25連勝達標，跟上西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）、美國女將艾芙特（Chris Evert）、莎莉絲（Monica Seles）和瑞典傳奇伯格（Bjorn Borg）等前輩的腳步。

大滿貫5座金盃當中有4冠來自法網的史薇泰克，4強面對白俄羅斯現任世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），決定決戰門票誰屬，小史過往交手8勝4負領先，紅土則為5勝1負，這也是兩大高手在紅土大滿貫首度過招。

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