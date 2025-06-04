中職》壘上無人打擊聯盟第1 富邦關鍵1指標卻「斷崖式墊底」

富邦悍將。（資料照，記者李惠洲攝）
〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨晚敲出比味全龍多的9支安打，最終卻以0：5慘遭完封，再凸顯本季得分效率低迷的窘境。本季富邦壘上無人打擊率是全聯盟最高的2成83，在壘上有人經常軟手，導致得分遠遠輸給其他5隊。
富邦昨天在壘上有人17打數狂敲6支安打，打擊率高達3成53，但在壘上有人就變成18支3，包括2支得點圈安打，打擊率剩下1成67，慘吞本季並列聯盟最多的6次完封敗。
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富邦本季在壘上無人打得嚇嚇叫，打擊率高達2成83，遠遠高出聯盟平均的2成60。然而，壘上有人的打擊率剩下2成16，跟聯盟平均的2成65有「斷崖式落差」。
其中，富邦有3位打者在2個狀況落差較大，孔念恩在壘上無人打擊率高達3成42，壘上有人卻剩下1成38；董子恩壘上無人3成33，壘上有人1成97；王正棠壘上無人3成53，壘上有人1成43。
★本季團隊狀況打擊率
球隊 壘上無人 壘上有人 得分
富邦 2成83（1） 2成16（6） 126分（6）
統一 2成70（2） 2成64（5） 193分（1）
樂天 2成62（3） 2成86（1） 161分（5）
中信 2成59（4） 2成71（3） 193分（1）
味全 2成57（5） 2成67（4） 181分（3）
台鋼 2成33（6） 2成85（2） 163分（4）
備註：（）為各隊名次