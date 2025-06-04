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法網》衛冕者艾卡拉茲橫掃保羅 紅土4強再戰同梯穆塞蒂

2025/06/04 07:05

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在2025年法國網球公開賽打出個人本屆最佳演出，6：0、6：1、6：4 橫掃美國12種子保羅（Tommy Paul），西班牙第2種子連續第3年晉級紅土大滿貫4強，得與義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）力拚決賽門票。

「我閉上眼睛就能看到所有進球，今天手感太棒了。這是那種所有球都能打好的比賽之一，我對一切都很滿意。」歷經連續3場4盤激戰，艾卡拉茲終於找回絕佳狀態與發燙手感，強勁上旋球徹底宰制菲利普夏提耶中央球場，開賽勢如破竹連下7局，1小時34分鐘內速戰速決，僅掉5局贏得勝利，賽後還得向不過癮的熱情觀眾們致意，「我知道你們想看更多的比賽，但我得說聲抱歉，必須盡快完成工作。」

年僅22歲的艾卡拉茲擁有4座大滿貫冠軍，如今更成為自2021年同胞「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）以來，首位在巴黎羅蘭加洛斯隔年又躋身4強的衛冕者，面對23歲同梯穆塞蒂，過往交鋒他也以5勝1負穩居上風，包括今年蒙地卡羅大師賽冠軍戰、羅馬大師賽4強等紅土相逢都贏球。

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

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