MLB》大谷翔平5月15轟豪擒MVP！ 洋基「法官」持續火燙也獲獎

大聯盟5月MVP由大谷翔平與賈吉拿下。（圖片取自大聯盟ｘ）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布5月各大獎項得主，MVP部分國聯由道奇隊日本巨星大谷翔平獲得，美聯則是由洋基巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）拿下，兩人也恰巧是近期兩聯盟MVP民調的第一名。

大谷翔平展現「5月狂谷」氣勢，單月敲出聯盟最多的15發全壘打，追平自己生涯最多紀錄，打擊三圍高達.309/.398/.782。大谷翔平繼去年9月以來生涯第6度入選，打破自己保持的日本人最多紀錄。

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賈吉本季幾乎可以說是沒有低潮，他已經連續4個賽季奪下5月MVP，本月他在26場比賽繳出11轟，打擊三圍.364/.453/.798的恐怖表現，攻擊指數高達1.251，光是單月他就進帳2.2fWAR（勝利貢獻值）。

5月最佳投手方面，美聯由皇家破繭左投布比克（Kris Bubic）拿下，國聯由巨人前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）得到。5月最佳新秀，美聯是運動家的游擊手威爾森（Jacob Wilson）、國聯是勇士菜鳥捕手鮑德溫（Drake Baldwin）。5月最佳後援分別是美聯雙城隊的杜蘭（Jhoan Duran）以及國聯大都會隊的狄亞茲（Edwin Díaz）。

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