NBA》率領尼克相隔25年闖東部決賽無用 教頭希波鐸下台一鞠躬

尼克隊開除希波鐸。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕紐約尼克本季自2000年後再闖東部決賽，最終在系列賽以2比4敗給印第安納溜馬，無緣總冠軍賽。尼克隊今天宣布開除67歲總教練希波鐸（Tom Thibodeau）。

尼克本季打出51勝31敗成績，這是尼克隊自1995年以來，首度連兩個賽季至少單季50勝。希波鐸在尼克隊執掌5季兵符，率領球隊拿到226勝名列尼克隊史教頭第四多。尼克近5個賽季有4年闖進季後賽。

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希波鐸去年夏天還與尼克隊簽下3年的延長合約，今年季後賽尼克隊先後擊敗活塞、以及衛冕軍塞爾提克，最後在東部決賽不敵溜馬隊。希波鐸如今被尼克開除，下台一鞠躬。

「我們球團專注於為球迷們贏得總冠軍。」尼克隊羅斯（Leon Rose）在聲明中表示，「我們對他作為紐約尼克教頭每天全心投入表達衷心感謝。最終，我們做出對球團未來最有利的決定。Tom永遠是尼克隊大家庭的一部份，我們真心祝福他未來一切順利。」

《ESPN》指出，希波鐸的執教風格長期以來讓先發球員打大量時間聞名，高度依賴先發5人，其上場時間遠高於其他球隊的先發5人組合。希波鐸生涯執教勝率為0.579，這是在執教至少300場、從未率隊闖進總冠軍賽中，勝率最高的教頭。

尼克隊開除希波鐸。（資料照，法新社）

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