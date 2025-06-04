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中職》被富邦除役後竟遭國家隊一軍選手揶揄？ 台伊混血投手長文嗆聲

2025/06/04 07:51

富邦悍將昨天將混血投手爾曼羅索普（左）除役。（資料照，記者塗建榮攝）富邦悍將昨天將混血投手爾曼羅索普（左）除役。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心/綜合報導〕昨日富邦悍將將台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普除役，在不久後他便於社群軟體上發文，提到遭一位一軍、國家隊成員揶揄，聲稱自己被當成「丟來丟去的小丑。」

爾曼羅索普現年26歲，曾在2022年與2023年參加中職選秀都落選，但在2023年以自主培訓選手身分加入富邦悍將。爾曼羅索普生涯不曾上過一軍，在二軍僅留下3場出賽，3.1局投球，被打5支安打，送出2次三振3次四壞球，防禦率5.40的表現，近期因富邦悍將傷兵過多被簽回來救火，但只出賽1場，並在昨天被除役。

在被除役後，爾曼羅索普卻於個人社群軟體上發了兩篇令人玩味的貼文，第一篇寫道：「那些已經取得了一些成就的人，總是會把那些沒有成就的人當成小丑。」第二篇則貼上一則聊天室對話，內容是有人張貼了他被除役的新聞寫道：「這個一定要看 好可惜 他夢碎了」，他回應：「你想怎樣 你幹嘛要一直這樣嗆我」、「覺得可惜 還沒見到你」、「我把你當朋友就是一直給你羞辱的嗎」、「我他嗎（媽）哪一句是羞辱」

爾曼羅索普寫道：「被酸民嗆我都沒差，被當成朋友的人整天這樣揶揄才是最讓人不爽的，我祝你在一軍每次都有好表現，永遠不會下二軍，都不會受傷，棒球路順順利利。開玩笑可以，麻煩有個限度。不要拿別人一直努力的事情來嘲笑。我不是你每次都能有好表現，都是教練的主力，可以被選秀指名，可以在一軍，可以打中華隊。畢竟我只是一個讀書讀好好的，20歲才決定要去打球，犧牲一堆東西，好不容易用自培的身分進職業，但被當成衛生紙用完就丟，丟來丟去的小丑。不像你光鮮亮麗，眾星拱月，打棒球明明就是一件開心的事情，但棒球隊是有這樣的文化，不可能球打得好就覺得自己高人一等了吧。」

最後爾曼羅索普表示，「不用來問我這是誰，我不會講，但如果你身邊有這樣的人，請跟他說不要這樣，不要去嘲笑每一個在自己認為很重要的事上努力的人。」

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