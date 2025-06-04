MLB》道奇牛棚再開福袋！ 簽下33歲火球男

伍雷尼亞。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季牛棚飽受摧殘，今天簽下33歲資深右投伍雷尼亞（José Ureña），而近期剛從讓渡名單撿來的30歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）則又被DFA（指定讓渡）。

過去道奇隊不斷針對牛棚進行補強，他們先是簽下史崔頓（Chris Stratton），再來透過交易網羅前紅人明星終結者狄亞茲（Alexis Díaz），不久後又為了交易來水手25歲右投克萊茵（Will Klein），將剛簽下的史崔頓給DFA。

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如今道奇以大聯盟約簽下伍雷尼亞，這位33歲投手過去主要效力於馬林魚，2017年曾拿過單季14勝7敗，防禦率3.82的成績，離開馬林魚後伍雷尼亞成為浪人，打過老虎、釀酒人、洛磯、白襪、遊騎兵、大都會、藍鳥等隊，本季在大都會與藍鳥有出賽紀錄，留下7場出賽（2場先發），15.1局送出8次三振，防禦率5.87，有1場救援成功。

若無意外，伍雷尼亞應該只是下一個道奇隊的免洗投手，本季他的直球均速依舊有96.3英里，勝過聯盟17%的球員，然而其餘數據幾乎乏善可陳，伍雷尼亞的二縫線速球在本季使用量來到32.2%，但被打擊率高達3成91。

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