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MLB》曾單季38轟的白襪古巴強打本季打擊率僅1成77 暫時休兵做調整

2025/06/04 08:42

羅伯特。（資料照，法新社）羅伯特。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪27歲古巴強打羅伯特（Luis Robert Jr.）本季打擊率僅1成77。白襪總教練凡納伯（Will Venable）表示，將讓羅伯特休息幾天，讓他在打擊方面有更多時間做調整，不會讓他先發。

羅伯特本季出賽55場，共192打數敲34安，交出5轟、20分打點，狂吞68次三振，跑出21次盜壘成功，打擊率1成77，整體攻擊指數為0.552。羅伯特近20打數僅1安、狂吞10次三振。

羅伯特曾在2023年賽季繳出單季38轟、80分打點的生涯年成績，該年也入選明星賽。羅伯特去年交出14轟、35分打點、打擊率為2成24。

凡納伯表示，計畫讓今天與明天面對老虎的比賽中，不會讓羅伯特進先發打線，「他可以上場，但不會出現在先發陣容，只是為了給他一個機會，真正專注於這些調整，而不用感到必須上場表現的壓力。」凡納伯指出，「他的身體狀況很好，只是想給他幾天鎖定這些調整。」

凡納伯指出，羅伯特對於休息幾天的提議反應很正面，「他一直投入大量時間和精力，整天都非常努力想把狀況調整回來，他也同意暫時在比賽按下暫停鍵，休息幾天，是個好主意。」

羅伯特在2020年1月與白襪簽下6年5000萬美元的延長合約，本季薪水為1500萬美元，明、後兩年各有2000萬美元的球隊選擇權。

此外，白襪隊近8戰吞7敗，截至今天賽前為止，本季戰績18勝42敗排美聯中區墊底，同時也美聯最糟的戰績。

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