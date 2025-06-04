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日職》恩師長嶋茂雄離世 松井秀喜緊急從紐約返日弔唁

2025/06/04 08:58

（左起）松井秀喜與其恩師長嶋茂雄。（資料照）（左起）松井秀喜與其恩師長嶋茂雄。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本棒球界的「棒球先生」，巨人傳奇球星長嶋茂雄在昨天因為肺炎逝世，享壽89歲，今天日本巨人傳奇名將，同時是長嶋茂雄大弟子的松井秀喜也緊急從美國趕回日本弔唁。

根據日媒《體育報知》指出，松井秀喜在美國3號凌晨從紐約搭機出發，並在日本當地4日凌晨4點抵達，他身穿著深藍色的西裝、繫著黑色領帶，前往長嶋茂雄位於東京的住所，長嶋茂雄之女長島三奈（本名長嶋三奈）也親自迎接松井秀喜。

松井秀喜在1992年的選秀會上被4支球團第一指名，最終由回歸擔任巨人監督的長嶋茂雄抽中交涉權將他網羅，隨後長嶋茂雄也嚴格訓練松井秀喜，讓他成為聯盟最傑出的打者。松井秀喜在2002年行使自由球員權力挑戰美國職棒，加盟紐約洋基隊。

報導指出，在2003年長嶋茂雄造訪紐約時，還親自前往松井秀喜所在的曼哈頓飯店房間，去檢視他的揮棒動作，而在2013年，長嶋茂雄跟松井秀喜一起獲得日本政府頒發的國家榮譽賞，2021年東京奧運，王貞治、長嶋茂雄與松井秀喜也一起擔任傳遞聖火的火炬手。

報導提到，松井秀喜每次從美國回到日本時，都會去探望長嶋茂雄，此次緊急回歸，臉上也流露出失去恩師的悲痛。

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