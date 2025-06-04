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MLB》想帶誰去無人島？ 山本由伸要選大谷翔平：他能二刀流...

2025/06/04 09:37

山本由伸今天出席球隊公益活動，造訪當一間小學。（美聯社）山本由伸今天出席球隊公益活動，造訪當一間小學。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天出席基金會的球隊公益活動，造訪洛杉磯當地一間小學，並與小學生互動。現場有學生問到，「如果要去無人島，你會帶誰去？」山本笑回，「大谷翔平！」這番話引起現場一陣笑聲。

日媒《Sponichi Annex》報導，山本由伸回答現場小學生的問題中，有一名小學生問到，「如果只能和道奇隊的一位隊友去無人島上，你會選誰？」山本由伸笑說，「那就大谷翔平吧。」山本接著說，「他能做到無人能及的二刀流，所以在無人島上，他應該也有很多技能吧。」

被問到如何應對緊張感時，山本由伸說，「我每場比賽都會很緊張，每天的應對方式因情況而異，如果是考試很緊張，那就每天努力學習，讓自己有自信，這樣即使在緊張的時候，也能保持冷靜、盡全力。我在比賽中很緊張，所以會更加努力練習。」

此外，巨人傳奇球星長嶋茂雄昨天因病逝世，享壽89歲。山本由伸在公益活動後受訪對此表示，「他是推動日本職業棒球發展的重要人物，身為一名棒球選手，感到非常悲傷。而身為一名日本國民，我也感到非常難過。」

山本由伸說，自己雖然沒有直接和長嶋茂雄接觸過，「從小就覺得他是棒球界的傳奇人物，像是棒球界的神一般的存在。」

山本由伸今天出席球隊公益活動，造訪當一間小學。（美聯社）山本由伸今天出席球隊公益活動，造訪當一間小學。（美聯社）

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