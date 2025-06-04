MLB》墊底洛磯本季第二度2連勝！中斷連輸22個系列賽慘紀錄

洛磯古德曼擊出超前轟。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天靠當家捕手古德曼（Hunter Goodman）第8局的超前陽春砲，最後在客場以3比2擊敗馬林魚。這是洛磯隊本季第11勝，同時也是自美國時間4月30日至5月1日之後，今年第二次的2連勝。洛磯仍以11勝50敗居全大聯盟最差。

馬林魚打線第3局靠桑契斯（Jesus Sanchez）、史陶爾斯（Kyle Stowers）的適時安打，單局攻進2分。洛磯5局上靠貝克（Jordan Beck）適時安、艾斯查達（Thairo Estrada）高飛犧牲打，幫助洛磯追成2比2平手。

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前役敲雙響砲幫助洛磯中止8連敗的古德曼，今天再度當英雄，他在第8局敲超前陽春砲，本季第10轟出爐，最後洛基逆轉贏球。

洛磯捕手古德曼。（美聯社）

洛磯先發投手多蘭德（Chase Dollander）僅投3局失2分，洛磯4名後援投手聯手6局無失分守住戰果。沃德尼克（Victor Vodnik）1.1局無失分本季首勝，哈爾沃森（Seth Halvorsen）1局無失分摘本季第3次救援成功。

洛磯這次與馬林魚的三連戰，前兩場都是洛磯隊贏球，這是洛磯本季首次贏得系列賽，中斷從去年球季後段起連輸22個系列賽的慘澹紀錄。洛磯明天如果再贏球，就是本季首次在系列賽橫掃對手。

馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）主投6局失2分無關勝敗，班德（Anthony Bender）1局失1分吞本季第4敗。馬林魚目前以23勝36敗居國家聯盟東區墊底。

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