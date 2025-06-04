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MLB》洋基明星內野手一回來就當英雄！ 致勝轟助隊2連勝（影音）

2025/06/04 09:51

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今天一回歸就幫助球隊敲出致勝轟，洋基終場以3：2擊敗守護者。

守護者先發拜比（Tanner Bibee）與洋基先發羅冬（Carlos Rodón）上演投手戰，前4局都未讓對方越雷池一步，5局洋基在拉梅修（DJ LeMahieu）適時安打下打進超前分，取得1：0領先。

7上羅冬遭遇危機但僅失1分，7下奇澤姆面對拜比失投的紅中速球，一棒掃出右外野方向形成一發陽春砲助隊取得領先，下棒沃爾普（Anthony Volpe）「背靠背」開轟，9局威廉斯（Devin Williams）上演小劇場，單局失掉1分驚險守成，終場洋基以3：2拿下對守護者系列賽首勝。

奇澤姆在腹斜肌拉傷前都擔任二壘手，不過因為拉梅修復出後卡住二壘，今天他重返去年在洋基守最多的三壘防區，在第二打席就敲出一壘安打，並跑回超前分，第三打席開轟助隊超前，又跑回一次超前分，總計奇澤姆3打數2安打，打回1分打點跑回2分，打擊率上升到1成94。

洋基先發左投羅冬延續本季好投，在上場7局10K無失分後，今天再次繳出7局8K僅失1分的優質先發，收下本季第8勝，賽後防禦率下降到2.49。

奇澤姆回歸就幫助球隊打下致勝分。（路透）奇澤姆回歸就幫助球隊打下致勝分。（路透）

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