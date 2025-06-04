晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》王牌史基斯力扛8局「又問天」！ 海盜打線遭太空人完封

2025/06/04 09:56

史基斯今投8局僅失1分，但自家打線遭到封鎖仍苦吞敗投。（路透）史基斯今投8局僅失1分，但自家打線遭到封鎖仍苦吞敗投。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場與太空人進行3連戰的海盜，首戰派出王牌投手史基斯（Paul Skenes）掛帥，雖然他繳出8局8K失1分的優質好投，但打線被對手徹底壓制，終場以0：3敗給太空人，讓史基斯「問天」苦吞本季第6敗。

史基斯前6局的投球皆力保不失，直到7局上半沃克（Christian Walker）一上來就相中86.4英里（約139公里）橫掃球，扛出左外野大牆外先馳得點，不過史基斯隨即回穩飆出2K，下一局又送出3上3下，最終用99球投完8局，僅被敲出3支安打失掉1分，送出8次三振與1次保送，結束今天的投球任務。

9局上半海盜推派桑塔納（Dennis Santana）中繼，但他先是被潘尼亞（Jeremy Peña）敲安後，佩瑞德茲（Isaac Paredes）也一棒轟出左外野的兩分砲再下一城。

而海盜自家打線被太空人先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）壓制，今日他先發6局無失分，僅被敲出2支安打送出7K，也拿後面上場的杜賓（Shawn Dubin）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）與哈德（Josh Hader）沒轍，最終只能讓太空人收下勝利。

麥卡勒先發6局無失分，收下本季首勝。（路透）麥卡勒先發6局無失分，收下本季首勝。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中