MLB》王牌史基斯力扛8局「又問天」！ 海盜打線遭太空人完封

史基斯今投8局僅失1分，但自家打線遭到封鎖仍苦吞敗投。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場與太空人進行3連戰的海盜，首戰派出王牌投手史基斯（Paul Skenes）掛帥，雖然他繳出8局8K失1分的優質好投，但打線被對手徹底壓制，終場以0：3敗給太空人，讓史基斯「問天」苦吞本季第6敗。

史基斯前6局的投球皆力保不失，直到7局上半沃克（Christian Walker）一上來就相中86.4英里（約139公里）橫掃球，扛出左外野大牆外先馳得點，不過史基斯隨即回穩飆出2K，下一局又送出3上3下，最終用99球投完8局，僅被敲出3支安打失掉1分，送出8次三振與1次保送，結束今天的投球任務。

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9局上半海盜推派桑塔納（Dennis Santana）中繼，但他先是被潘尼亞（Jeremy Peña）敲安後，佩瑞德茲（Isaac Paredes）也一棒轟出左外野的兩分砲再下一城。

而海盜自家打線被太空人先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）壓制，今日他先發6局無失分，僅被敲出2支安打送出7K，也拿後面上場的杜賓（Shawn Dubin）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）與哈德（Josh Hader）沒轍，最終只能讓太空人收下勝利。

麥卡勒先發6局無失分，收下本季首勝。（路透）

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