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MLB》台美混血球星卡洛爾雙響砲終結低潮！ 4打點助隊大勝勇士

2025/06/04 09:52

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天面對勇士單場雙響砲，與同樣雙響砲的明星內野手馬提（Ketel Marte）聯手灌進7分打點，幫助球隊以8：3大勝勇士。

馬提今天在首局就敲出陽春砲助隊先馳得點，莫雷諾（Gabriel Moreno）2上適時安打進帳1分打點，3上卡洛爾敲安後，馬提補上一發2分砲將比數拉開到4：0。4下勇士展開反撲，在鮑德溫（Drake Baldwin）的陽春全壘打帶動下追到3，4，1分落後。

不過5上史崔德（Spencer Strider）遭到卡洛爾砲轟，賽季第17轟出爐，也是史崔德單場挨的第3轟，他在投完5局後退場，失掉5分都是自責分。而兩隊接下來3局都沒有得分，9上卡洛爾再敲出一發3分砲拉開比數，終場響尾蛇以8：3大勝勇士。

卡洛爾單場雙響砲灌進4分打點，終結近期低潮。（美聯社）卡洛爾單場雙響砲灌進4分打點，終結近期低潮。（美聯社）

卡洛爾今天單場4打數3安打，灌進4分打點，4度上壘，終結近期低潮，也將全壘打數提升到聯盟排名第5的18轟，同時也是隊上全壘打王。

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