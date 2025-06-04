MLB》哈波回歸首戰就開轟！ 費城人擊退藍鳥終結4連敗（影音）

哈波回歸就開轟，幫助球隊終結近期的4連敗。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊在今天作客藍鳥的比賽迎接明星哈波（Bryce Harper）回歸打線，他跟透納（Trea Turner）也在首局就開砲助隊打下6分大局奠定勝基，終場以8：3終結近期4連敗。

哈波在5月28日對勇士一戰遭火球男史崔德（Spencer Strider）95.3英里的火球砸中右手肘導致挫傷，因此缺席接下來的5場比賽，費城人在哈波缺席的比賽僅拿1勝、苦吞4連敗，在上個系列賽還遭釀酒人橫掃，跌落國聯東區王座。

請繼續往下閱讀...

今天哈波回歸，王牌惠勒（Zack Wheeler）則因為妻子即將生產沒有隨隊前往多倫多，今天由左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥先發。費城人打線在首局面對法蘭西斯（Bowden Francis）打超過一輪，透納敲出2分砲，哈波「背靠背」開轟，凱普勒（Max Kepler）、史多特（Bryson Stott）貢獻帶有打點的安打，首局費城人敲出6支安打灌進6分，就此將比賽定調，最終費城人以8：3收下系列賽首勝。

Elbow Guard Bryce



Bryce Harper homers in first game since last Tuesday. pic.twitter.com/OMxNQ21RUO — MLB （@MLB） June 3, 2025

桑契斯本場6局被打4安打，送出4K與4BB，僅失1分繳出優質先發，收下本季第5勝（1敗），法蘭西斯1.2局被打7安打，失掉7分（6責失），送出2K、2BB，吞下本季第7敗（2勝）。哈波回歸後雖僅敲出1安，但選到2次四壞保送跑回2分，透納3安猛打賞，單場雙響砲灌進3分打點，明星三壘手波姆（Alec Bohm）5打數敲4安鐵支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法