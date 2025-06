MLB》哈波回歸首戰就開轟！ 費城人擊退藍鳥終結4連敗（影音）

哈波回歸就開轟,幫助球隊終結近期的4連敗。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人隊在今天作客藍鳥的比賽迎接明星哈波(Bryce Harper)回歸打線,他跟透納(Trea Turner)也在首局就開砲助隊打下6分大局奠定勝基,終場以8:3終結近期4連敗。

哈波在5月28日對勇士一戰遭火球男史崔德(Spencer Strider)95.3英里的火球砸中右手肘導致挫傷,因此缺席接下來的5場比賽,費城人在哈波缺席的比賽僅拿1勝、苦吞4連敗,在上個系列賽還遭釀酒人橫掃,跌落國聯東區王座。

今天哈波回歸,王牌惠勒(Zack Wheeler)則因為妻子即將生產沒有隨隊前往多倫多,今天由左投桑契斯(Cristopher Sánchez)掛帥先發。費城人打線在首局面對法蘭西斯(Bowden Francis)打超過一輪,透納敲出2分砲,哈波「背靠背」開轟,凱普勒(Max Kepler)、史多特(Bryson Stott)貢獻帶有打點的安打,首局費城人敲出6支安打灌進6分,就此將比賽定調,最終費城人以8:3收下系列賽首勝。

Elbow Guard Bryce Bryce Harper homers in first game since last Tuesday. pic.twitter.com/OMxNQ21RUO

桑契斯本場6局被打4安打,送出4K與4BB,僅失1分繳出優質先發,收下本季第5勝(1敗),法蘭西斯1.2局被打7安打,失掉7分(6責失),送出2K、2BB,吞下本季第7敗(2勝)。哈波回歸後雖僅敲出1安,但選到2次四壞保送跑回2分,透納3安猛打賞,單場雙響砲灌進3分打點,明星三壘手波姆(Alec Bohm)5打數敲4安鐵支。

No. 2 tonight for Trea Turner!



It's all @Phillies in Toronto. pic.twitter.com/66tEBv64xp