MLB》紅人佛里朵再見接殺追平轟當英雄！擊退釀酒人中止3連敗

TJ FRIEDL ROBS A GAME-TYING HOMER TO END THE GAME pic.twitter.com/Svmwf17yr7 — MLB （@MLB） June 4, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日與釀酒人進行3連戰第2場比賽的紅人，在9局上半靠著中外野手佛里朵（TJ Friedl）在牆前沒收全壘打形成再見接殺，避免釀酒人追平戰局，終場以4：2收下勝利，中止近期的3連敗。

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釀酒人在首局靠著2支安打先馳得點，4局上又靠著弗里利克（Sal Frelick）的陽春砲取得2：0領先，不過紅人在下個半局隨即回應，史岱芬森（Tyler Stephenson）在二壘有人時，一棒扛出右外野的全壘打追平比數，7、8兩局還分別靠著康納喬（Connor Joe）的高飛犧牲打以及班森（Will Benson）的陽春彈要回領先。

9局上半，紅人派出終結者帕岡（Emilio Pagán）上場關門，順利抓下2出局後，克魯茲（Elly De La Cruz）發生守備失誤讓打者上二壘，此時釀酒人換上代打鮑爾斯（Jake Bauers），而他相中96.8英里（約155.8公里）速球，敲出中外野深遠飛球看似要形成追平轟，但中外野手佛里朵在牆前一把沒收再見接殺，也讓帕岡高舉雙手面露不可思議的表情。

紅人今派火球男格林（Hunter Greene）掛帥，主投5局失掉2分飆7K，並投出3次保送無關勝敗，釀酒人部分，先發投手佩洛塔（Freddy Peralta）繳出6局失3分優質先發，但最後仍吞敗投。

佛里朵沒收全壘打上演再見接殺。（美聯社）

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