法網》雙標？穆塞蒂誤擊線審沒被取消資格 對手痛批可笑

穆塞蒂。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在法國網球公開賽男單8強以以6：2、4：6、7：5、6：2力退美國好手蒂亞弗（Frances Tiafoe），不過他在此役不慎擊中線審卻只吞下警告，讓蒂亞弗賽後相當不滿。

穆塞蒂在第二盤陷入3：5落後準備發球時，用腳踢了球僮丟過來的球，球意外打中一旁的線審，穆塞蒂馬上舉起球拍向線審表達歉意，蒂亞弗則向主審示意對手的行為，最後穆塞蒂遭主審給了一記違反運動精神的警告。

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蒂亞弗賽後被問及上述插曲時表示，「他做了這件事，但什麼都沒發生，我覺得滿可笑的，但什麼事都沒發生，所以我沒什麼好說的，很明顯判罰的標準是不太一致的，反正就是這樣了。」

外媒在這次事件後重新提起過去誤擊線審遭取消資格的例子，包括2020年美網的喬科維奇（Novak Djokovic），以及日本雙打好手加藤未唯2023年在法網女雙16強誤擊球僮。

澳洲雙打名將史塔布絲（Rennae Stubbs）也在社群指出穆塞蒂相當幸運，「他（誤擊線審）還能在場上真的太幸運了，我知道他不是故意的，但沒有人是故意的，這真的太糟糕了。」

穆塞蒂在賽後記者會則稱此事件是「不幸的巧合」，並坦言事發當下自己有點害怕，「我當然不想傷害任何人，所以我馬上向線審道歉，被判警吿是對的，我覺得主審有看到我不是故意的，這可能也是他讓我繼續比賽的原因。」

美國好手蒂亞弗。（法新社）

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