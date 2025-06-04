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MLB》達成生涯900K！菊池雄星5局失3分 本季13場先發僅1勝

2025/06/04 12:06

天使日籍左投菊池雄星。（法新社）天使日籍左投菊池雄星。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍左投菊池雄星今天帳面上主投5局失3分無關勝敗，雖然達成旅美生涯900K里程碑，仍然無緣勝投，天使隊最後在場於延長賽10局以4比3擊敗紅襪。

菊池雄星前5局投球局局讓對手上壘、都面臨危機，只在第3局被紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）敲二壘安失掉1分。紅襪打線3局上攻進3分，天使隊前5局打完以3比1領先。

不過，菊池雄星續投第6局，先對紅襪首名打者史托瑞（Trevor Story）丟保送，接著被紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）擊出追平兩分砲。菊池再對紅襪捕手王康納（Connor Wong）丟保送後，就被換下場。

天使日籍左投菊池雄星。（法新社）天使日籍左投菊池雄星。（法新社）

天使與紅襪正規9局打完仍是3比3平手，進入延長賽。天使隊10局上先靠紅襪投手凱利（Zack Kelly）的守備失誤，以及天使球星楚奧特（Mike Trout）獲保送攻佔滿壘，雖然天使打者沃德（Taylor Ward）敲雙殺打，但也護送超前的1分。10局下天使左投德梅斯（Reid Detmers）連續解決3人，摘得本季首次救援成功。

總計菊池雄星帳面上5局投球用99球，被敲8安（包含1轟），失掉3分，賞5次三振、丟5次保送，賽後防禦率為3.23。

菊池雄星本季13場先發，僅拿到1勝5敗，被上壘率（WHIP）為1.59。本季是菊池雄星旅美7個賽季，達成生涯900次三振的里程碑。

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