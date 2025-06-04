中職》味全龍女孩日 首度與北醫合作推動乳癌篩檢

味全龍「甜點派對女孩日」特別攜手臺北醫學大學附設醫院，於天母棒球場外設置乳癌行動篩檢車。（味全龍提供）

〔體育中心/綜合報導〕中華職棒味全龍球團將於6月7日至8日舉辦「甜點派對女孩日」，活動期間特別攜手臺北醫學大學附設醫院，於天母棒球場外設置乳癌行動篩檢車，針對符合資格的女性球迷，提供免費乳房X光攝影檢查服務。此次篩檢行動特別選在女孩主題日推動，是希望透過球場的熱情與歡樂氣氛，鼓勵女性球迷主動關心並了解自身健康狀況。

根據衛福部統計，乳癌連續多年蟬聯我國女性癌症發生率第一名，死亡率第二名，發病高峰年齡介於45至69歲之間。然而目前仍有約34.5%符合篩檢條件的婦女從未接受過乳房攝影檢查。乳癌早期無明顯症狀，定期篩檢已被證實是最有效發現疾病並改善預後的方式，因此定期檢查成為女性健康關鍵一步。

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乳癌篩檢車將於6月8日（日）停駐於天母棒球場一樓廣場，開放時間為下午3點至6點。凡符合40至74歲國健署補助資格者，皆可憑健保卡進行免費檢查。當日篩檢完成者亦可獲得由味全龍球團特別準備的限量主題扭蛋乙個，傳遞甜蜜的守護心意。

此次首度與北醫合作推動乳癌篩檢，期望能拋磚引玉，提升女性對乳癌防治的重視。未來也將持續攜手醫療及公益單位，落實企業社會責任，打造更加健康與有愛的球場文化。更多乳癌篩檢資格與健康資訊，請洽各地衛生局所或至國健署官網查詢。

【活動資訊】

活動名稱： 甜點派對女孩日 × 乳癌行動篩檢車

日期： 6月8日 （星期日）

時間： 15:00–18:00

地點： 天母棒球場廣場

篩檢對象：40至74歲女性（國健署補助）

攜帶資料： 健保卡

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