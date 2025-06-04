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世界中學生U15運動會台灣包辦74面獎牌 新北小將奪3金7銀9銅

2025/06/04 11:09

世界中學生U15運動會落幕，參賽的新北市選手總計包辦19面獎牌。（記者賴筱桐攝）世界中學生U15運動會落幕，參賽的新北市選手總計包辦19面獎牌。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2025年世界中學生U15運動會」在塞爾維亞舉行，台灣代表隊勇奪24金、26銀、24銅共74面獎牌，其中林口國中蘇柏陵表現突出，在游泳男子組摘下2金2銀2銅佳績，本次參賽的新北市選手總計包辦19面獎牌，市長侯友宜今天在市政會議頒發29萬元獎勵金。

侯友宜表示，中學生選手是運動生涯的第一個巔峰期，站上國際舞台是無數汗水與淚水交織的成果。新北的學生運動員在繁重課業與高強度訓練間取得平衡，能夠脫穎而出、代表國家參賽，展現的不只是體能與技巧，更是不屈不撓、迎難向上的運動精神。

體育局長洪玉玲指出，「世界中學生U15運動會」2021年起由國際學校體育總會（I.S.F.）每2年舉辦一次，今年在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，共辦理25項運動種類競賽，新北市14人獲選為代表隊，參加田徑、霹靂舞、競技體操、柔道、游泳及跆拳道等6種類，奪得3金7銀9銅的亮眼佳績。個人賽獲得金、銀、銅牌的選手們，市府分別頒發4萬、2萬及1萬元獎勵金。

游泳競賽抱回2金2銀2銅共6面獎牌的大贏家是林口國中學生蘇柏陵，賽前身體突感不適，差點影響比賽，所幸在教練與團隊幫助下，穩住節奏、頂住壓力，最終逆勢奪金。他說，「每一次跳入水中，就是一次和自己的挑戰，能站在國際頒獎台上，是我夢想起飛的時刻」。

同樣是游泳好手的新泰國中林芷妍，拿下2銀2銅成績，她回憶說，因為害怕再次受傷及面臨成績停滯期，一度想放棄比賽，但教練的一句話點醒她，「真正的強者，不是在順境中奪勝，而是在低谷裡堅持」，於是她咬牙撐過心理關卡，在賽場上找回自己。

在田徑場上有「小紀政」之稱的明德高中林子婕，參賽當天氣溫只有攝氏4度，對她而言是極大挑戰，最終在田徑女子組100公尺跨欄以13秒91的成績摘金。林子婕表示，寒冷讓身體很難發揮，但她告訴自己在逆境中調整心態與節奏，能堅持到底就是一場勝利，這場勝利不只是速度的比拚，更是意志的淬鍊。

世界中學生U15運動會林口國中蘇柏陵在游泳競賽獲得2金2銀2銅。（體育局提供）世界中學生U15運動會林口國中蘇柏陵在游泳競賽獲得2金2銀2銅。（體育局提供）

世界中學生U15運動會新北市明德高中林子婕，奪得田徑女子組100公尺跨欄金牌。（體育局提供）世界中學生U15運動會新北市明德高中林子婕，奪得田徑女子組100公尺跨欄金牌。（體育局提供）

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