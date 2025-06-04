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亞洲首站！日月潭續辦環法自行車挑戰賽 10/18開騎

2025/06/04 12:32

2025「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽－紐崔萊•日月潭站」將在10月18日登場，6月4日中午開放第二階段報名。（記者蔡昀容攝）2025「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽－紐崔萊•日月潭站」將在10月18日登場，6月4日中午開放第二階段報名。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際知名的環法自行車挑戰賽（L’Étape series by Tour de France）提供業餘車友高規格賽事體驗，今年二度於日月潭舉辦，10月18日開騎，從向山遊客中心出發，分為104公里挑戰組與29公里經典組，今天中午開放第二階段報名。我國選手第一名另可獲10萬元獎金。

環法自行車賽（Tour de France）是指標性世界自行車賽事，為使自行車愛好者也能體驗高規格賽事，推出環法自行車挑戰賽，去年首度至日月潭舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽－紐崔萊•日月潭站」，吸引30國、3000多名車友參加。

延續去年好評，今年日月潭舉辦第二屆，也是2025年環法自行車挑戰賽亞洲首站，今在台北舉辦宣傳活動。交通部觀光署長周永暉表示，環法具100多年歷史，台灣經過嚴格評選、並二度辦理，顯示表現獲得肯定；越在地越國際，高山及環潭結合國際自行車賽事，是台灣觀光里程碑。

周永暉表示，疫後迎來低碳旅遊時代，台灣長期倡議鐵道、步道、鐵馬道的旅遊方式，並建構許多自行車道，加起來長達5000公里；觀光署也推動四年計畫，要在較困難路段規劃自行車道，把缺口串聯起來，如北海岸、部分公路等，讓台灣自行車環境更友善，「相信疫情之後，騎自行車是顯學。」

主辦單位名衍行銷表示，環法自行車挑戰賽是三年一約，為讓國際熟悉認識日月潭，明年原則上地點不變，但同時也會尋找其他場地。今年目標衝3500人次，並首度開放選手以電動輔助自行車參賽，但出發時間會安排在一般選手之後。

104公里挑戰組，由環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）認證的環法二級路線，設有「總冠軍」與「登山王」兩大競賽項目，獲勝者除可分別獲環法黃衫及紅點衫榮耀，並獲2027年環法世錦賽資格，前進法國與全球菁英一較高下。29公里經典環湖組，適合各年齡層及族群，於日月潭最著名的湖濱自行車道，享受運動與山水交織的體驗。

今年邀請職業自行車手、27歲比利時籍Jasper Philipsen共騎。他現效力於Alpecin–Deceuninck車隊，已在環法自行車賽累積9次單站冠軍，以具爆發力衝刺聞名。

賽事第一階段報名已結束，超過40國、1300人報名。今天中午開放第二階段報名，7月31日截止。更多資訊詳見活動官方網站（https://letapesunmoonlake.com）。

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